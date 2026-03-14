Kate Middleton, l’ammonimento di William: “Fai attenzione a quello che dici”

Kate Middleton e William sono stati sorpresi durante un botta e risposta e il Principe del Galles ne ha approfittato per prendere in giro la moglie

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William si sono presentati a sorpresa al Borough Market di Londra, senza che il Palazzo annunciasse la loro visita. La folla è impazzita nel trovarsi a un passo dai Principi del Galles che non hanno tradito le aspettative e hanno raccontato anche alcuni dettagli della loro vita, compreso l’hobby per il quale Kate è stata ammonita dal marito.

Kate Middleton e William, il lato privato

Dopo aver appoggiato teneramente il braccio attorno alla schiena del marito durante la cerimonia del Commonwealth Day, Kate Middleton e William hanno mostrato ancora il loro lato più personale.

Soprattutto dopo la malattia, Kate e William hanno modificato il loro atteggiamento in pubblico. Anche se non si lasciano andare ad affettuosità sconvenienti, come tenersi mano nella mano, si mostrano più calorosi e più confidenti l’uno verso l’altra, come se avessero deciso di abbattere la barriera di formalità che si erano imposti dopo il matrimonio. Insomma, desiderano mostrare il loro lato umano e personale, condividendo anche aspetti della loro vita famigliare o più intima.

Così, spesso le loro uscite pubbliche si trasformano in occasioni per raccontare qualcosa di loro e dei loro figli.

Durante la gita al Borough Market, i Principi del Galles hanno visitato alcuni birrifici dove hanno potuto osservare la produzione della bevanda. Kate ne ha approfittato per raccontare che dopo il cancro è molto più attenta e consapevole sul consumo di alcol. Ma questa non è stata l’unica rivelazione.

Kate Middleton, William l’ammonisce

Oltre ai birrifici, William e Kate hanno passeggiato tra i negozi e le bancarelle. Hanno tagliato fette di formaggio, preparato cappuccini e offerto loro stessi dei prodotti alla gente che si trovava lì.

Marito e moglie sono stati sorpresi da un testimone mentre discutevano attorno a un vasetto di miele col produttore. Kate ha fatto alcune considerazioni su come i diversi fiori possano influenzare il sapore del miele prodotto da diverse api. E intanto William ne ha approfittato per prenderla un po’ in giro.

“Catherine ha le sue api, ne sa molto di api”. E ha proseguito: “Fate attenzione a quello che dite, potreste essere corretti!”. William ha quindi confermato l’hobby dell’apicoltura di sua moglie e l’ha ammonita prendendola in giro perché evidentemente è una “precisina” sull’argomento.

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La passione per l’apicoltura, che condivide con il fratello James, mette Kate in competizione con sua cognata Meghan Markle che si è fatta più volte riprendere mentre bada alle api da cui ricava il miele che vende con il suo marchio.

Kate Middleton, la rivincita su William

Dopo essere stata ammonita dal Principe, Kate si è presa la sua rivincita sul marito, quando si è arrampicata coraggiosamente su una scaletta per mescolare la birra.

William rideva del fatto che fosse la principessa a svolgere il lavoro “manuale”, dicendo alla moglie: “Ne parliamo da quaggiù”. “Sì, non preoccuparti”, rispose Kate, “mi occuperò io del lavoro più difficile”, dimostrando di essere molto più abile di lui.

Poi Lady Middleton ha punzecchiato la sua dolce metà dicendo che lui apprezza ancora una pinta di birra e soprattutto un bel bicchiere di sidro.