Kate Middleton, Mike Tindall rivela il gioco alcolico a cui è imbattibile

Mike Tindall svela il gioco alcolico in cui Kate Middleton è imbattibile e che adora fare con gli altri membri della Royal Family.

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IPA Kate Middleton

Nessuno se lo sarebbe mai aspetto, ma Kate Middleton è una giocatrice “accanita” di beer pong. Un gioco alcolico che la principessa praticherebbe utilizzando il prosecco al posto della birra.

La confessione di Mike Tindall su Kate Middleton

A svelarlo è stato Mike Tindall, marito di Zara, figlia della principessa Anna. L’ex giocatore di rugby infatti si è lasciato sfuggire un dettaglio molto particolare e divertente su Kate Middleton. Ha svelato che quando giocano a beer pong è “estremamente competitiva”, spiegando che i reali praticano questo particolare gioco alcolico durante le feste, sostituendo la birra con il prosecco.

Il beer pong è un gioco alcolico molto popolare in Inghilterra. Ha come obiettivo quello di cercare di far cadere dentro un bicchiere con dell’alcol una pallina da ping pong. Viene praticato spesso durante le feste, giocando da soli o in squadre. I membri della famiglia reale, a quanto pare, ne vanno matti, soprattutto Kate Middleton che sarebbe una vera e propria campionessa di beer pong.

“Lo sport è molto diffuso nella famiglia reale: tutti sono competitivi – ha raccontato Mike a Woman & Home Magazine -. Abbiamo realizzato un podcast con William, Kate e la principessa Anna su quanto amino questo sport”. Mike ha poi aggiunto: “Sapevo che la Principessa del Galles era estremamente competitiva perché l’avevo vista giocare ad un gioco alcolico chiamato beer pong, ma di solito giochiamo a prosecco pong! Ci gioca ancora con noi!”

Kate Middleton e lo sport: il tennis con William e il nuoto in acqua gelata

Kate d’altronde non ha mai nascosto di essere particolarmente competitiva e di amare lo sport. Qualche tempo fa aveva rivelato di aver sfidato spesso William sul campo da tennis, svelando che le partite non erano mai terminate perché ogni volta li metteva a dura prova. “Diventa una sfida mentale tra noi due”, aveva rivelato.

Non solo, Kate aveva anche rivelato di amare il nuoto nelle acque fredde. Una confessione che era arrivata proprio ai microfoni di Mike Tindall durante il suo podcast The Good, the Bad & the Rugby.

“Più l’acqua è fredda, meglio è. E se è buio, se piove, è il massimo!”, aveva svelato. Raccontando che quando William aveva scoperto questa sua passione aveva esclamato: “Ma tu sei matta!”.

Una passione che, come svelato da un amico di Kate, era nata dopo la sua battaglia contro il cancro e la convalescenza. “Kate ritiene che nuotare in acqua fredda sia benefico per la sua convalescenza dopo il cancro – aveva rivelato un amico di famiglia -. Le dà un senso di controllo e resilienza. Dopo tutto quello che ha passato, questo rituale quotidiano nella natura è un vero punto di riferimento»,

“Catherine ha sempre amato l’esercizio fisico rinvigorente all’aria aperta – aveva aggiunto – e ora crede nel potenziale del nuoto in acqua fredda per stimolare il corpo, aiutarlo a gestire meglio lo stress e rafforzare il sistema immunitario, a condizione che venga praticato correttamente e in sicurezza. La sua nuova casa le offre un ambiente tranquillo e ideale e la privacy necessaria per inserirlo come parte della sua routine quotidiana di salute”.