Kate Middleton, la promessa di William dopo l’arresto di Andrea e lo scandalo

Dopo l'arresto di Andrea, William ha voluto rinnovare una promessa che aveva fatto tanto tempo fa a Kate Middleton e a sua madre Carole

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA William e Kate Middleton

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili per William e Kate Middleton e dopo l’ennesima prova affrontata dalla famiglia reale, con l’arresto di Andrea per via degli Epsteins Files, il futuro re ha deciso di fare una promessa solenne a sua moglie, ma soprattutto alla madre di lei, Carole.

La promessa di William a Carole: “Proteggerò sempre Catherine”

Non è un segreto che il Principe del Galles abbia un rapporto speciale con sua suocera. Secondo l’esperta reale Jennie Bond, ex corrispondente della BBC, dopo l’arresto dell’ex principe Andrea, William avrebbe deciso di rinnovare una promessa fatta qualche tempo fa quando promise a Carole e Mike Middleton che avrebbe sempre protetto Catherine. Una promessa fatta in privato, ma poi ribadita pubblicamente.

“È stato riportato, e credo sia vero, che William promise a Mike e Carole che avrebbe protetto Catherine e se ne sarebbe sempre preso cura – ha svelato la Bond -. E ha ripetuto quella promessa a un cittadino durante uno dei suoi primi impegni pubblici dopo la diagnosi di cancro di Catherine. Sono certa che questo gli abbia permesso di guadagnare il rispetto dei suoi suoceri”. Un gesto che oggi, con lo scandalo Epstein a scuotere la monarchia, rappresenta una garanzia concreta.

L’arresto di Andrea, d’altronde, ha provocato non pochi dissapori all’interno della monarchia inglese, causano un vero e proprio terremoto a cui Re Carlo III ha provato a porre rimedio.

Carole Middleton, il pilastro di Kate Middleton e William

Discreta, lontana dai riflettori, ma sempre presente nei momenti che contano. Carole Middleton è da anni descritta come la vera roccia di Kate. Ha presenziato ad ogni Concerto di Natale della figlia all’Abbazia di Westminster ed è apparsa nel toccante video con cui Kate, nel settembre 2024, aveva annunciato la fine della chemioterapia, ripresa nella cucina di Anmer Hall mentre giocava a carte con i nipoti George, Charlotte e Louis.

Ma Carole non è solo il sostegno di Kate. Per William infatti rappresenta qualcosa di più profondo. “Quello che sembra piuttosto insolito in questo rapporto è che William è forse il più grande fan di sua suocera – ha spiegato la giornalista -. Si è affezionato a Carole fin dall’inizio. Amava l’atmosfera serena nella casa di famiglia e i pranzi rilassati della domenica che condividevano insieme. Quando Catherine è entrata nella sua vita William stava ancora elaborando la perdita traumatica di sua madre, e con lei sono arrivati Carole e una famiglia normale che lo ha accolto a casa loro. Per William è stata una boccata d’aria fresca”.

Oggi Carole è a tutti gli effetti parte del cerchio reale più stretto del Principe di Galles, ma è anche una figura chiave per tantissimi membri della Royal Family. Al Festival di Cheltenham è stata fotografata a braccetto con Mike e Zara Tindall, complice con la Principessa Anna e accolta con evidente affetto anche dalla Regina Camilla. “A Cheltenham era evidente che il suo rapporto con i parenti reali di Catherine è rilassato e confortevole. Non ha un titolo né un ruolo ufficiale, ma è ormai a tutti gli effetti parte della famiglia”, ha concluso la Bond.