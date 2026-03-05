Kate Middleton fa arrossire William in pubblico, la battuta che lo imbarazza

Kate Middleton fa una battuta su William e lui arrossisce. "Non si aspettava questo complimento, era in evidente imbarazzo"

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton è riuscita a far arrossire in pubblico suo marito William con una semplice battuta. Il Principe ha fatto finta di niente, sorvolando sulle parole della moglie ma era evidentemente imbarazzato.

Kate Middleton, la battuta che ha messo a disagio William

A fine febbraio, William e Kate Middleton hanno intrapreso un breve tour in Galles in occasione della Festa patronale di San Davide. Durante la visita i Principi si sono recati al Gallery Cafe di Newtown dove hanno incontrato un gruppo di bambini impegnati in un laboratorio artigianale.

Poi hanno visitato il caffè, stringendo la mano ad alcuni studenti di lingua gallese. William e Kate si sono accomodati a un tavolino e scherzando con loro, la Principessa ha detto: “Quindi ci metterete alla prova sul nostro gallese”. Una studentessa, indicando William, ha replicato: “È davvero molto bravo”.

A quel punto Kate, dopo un’occhiata al marito, ha confermato: “Sì, lo so, è molto intelligente”. Alla battuta della moglie, William è arrossito e ha fatto finta di niente, continuando a parlare dell’importanza della lingua inglese e di quella gallese. Era chiaramente imbarazzato per questo complimento inaspettato.

Kate Middleton, la vera reazione di William

Sebbene William fosse a disagio, perché è molto timido e non ama che si parli di lui, il suo atteggiamento mostrava però che era lusingato dal complimento di Kate.

L’esperta di linguaggio del corpo, Inbaal Honigman, ha analizzato il comportamento del Principe del Galles, spiegando: “Quando la Principessa Catherine dice quanto sia intelligente il Principe William, lui abbassa lo sguardo e sorride felice. Il bel complimento lo ha colto di sorpresa e si è sentito in imbarazzo”.

Questo è evidente da alcuni suoi gesti inconsapevoli. “Lo sguardo rivolto verso il basso è timido, ma il sorriso luminoso dice che gli piacerebbe saperne di più su quanto sia intelligente. William inclina la testa di lato, il che suggerisce che si sente amorevole ed empatico. L’inclinazione della testa espone l’orecchio, segno che vorrebbe sentire ancora le stesse cose. Questo complimento inaspettato lo fa chinare verso la Principessa, segno di fiducia e conforto. Questa piccola, delicata inclinazione dimostra che apprezza le sue parole. Si sente amato e circondato d’affetto quando sono insieme.”

L’esperta ha affermato anche che, durante la visita in Galles, William è stato “attento” e “sensibile” alle esigenze della moglie, il che “la dice lunga” sulla loro relazione, dimostrando “fiducia e rispetto reciproci”.

Questa sintonia che c’è tra William e Kate è evidente anche nel video che hanno condiviso sul loro profilo Instagram dove augurano una buona festa di San Davide in gallese. Era la prima volta che la Principessa si esprimeva in quell’idioma pubblicamente. Ha superato brillantemente l’esame, i gallesi le hanno fatto i complimenti per la pronuncia.

Altro dettaglio che dimostra che sono una coppia solida è il legame d’affetto che William e Kate hanno con le famiglie del coniuge. In particolare, il Principe adora sua suocera Carole.