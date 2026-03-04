Kate Middleton, la reazione di William alla presenza costante della suocera Carole

Carole e Michael Middleton sono da sempre presenti nella vita di William e Kate e la reazione del Principe del Galles nei confronti dei suoceri è sorprendente

Emergono nuovi dettagli della vita privata di Kate Middleton. Questa volta si tratta dei suoi genitori, in particolare di Carole, che è una presenza costante nella sua quotidianità, intervenendo molto nella routine dei Principi del Galles. E William non ha potuto che accettare questa vicinanza forzata. Ma la sua reazione non è per niente scontata.

Kate Middleton, il ruolo dei genitori Carole e Michael

Kate Middleton è molto unita ai suoi genitori che sono sempre stati presenti nella vita della figlia anche dopo il matrimonio con William.

Una cosa inusuale per chi entra nella Famiglia Reale che di solito diradano i rapporti con i parenti. Basti pensare anche alla Regina Camilla che, a causa dei doveri di Corte, non riesce a stare coi suoi figli quanto vorrebbe, nemmeno a Natale, poiché sono invitati a Palazzo ad anni alterni.

Anche Kate deve sottostare a regole e protocolli e in certe circostanze non può stare con la sua famiglia d’origine, ma non si è mai allontanata dai suoi genitori e d’altro canto anche loro si sono impegnati a starle vicino il più possibile, comprando anche una casa vicino a quella dei Principi del Galles nel Norfolk. I Middleton, che vivono Bucklebury Manor nel Berkshire, trascorrono spesso i fine settimana con William, Kate e i loro tre figli.

Kate Middleton, il rapporto di William coi suoceri

Questa presenza di Carole e Michael Middleton non è stata d’ostacolo ma ha aiutato moltissimo William e Kate a costruire una famiglia solida.

Stando a quanto scrive Russell Myers nel suo libro intitolato William and Catherine: The Intimate Inside Story il Principe del Galles è molto affezionato ai suoceri ed è felice oltre misura di loro. “La famiglia Middleton, che è diventata una presenza costante nelle loro vite, è fondamentale per questo. William apprezza il loro coinvolgimento oltre misura, godendo della loro compagnia e della normalità dell’ambiente, qualunque sia la circostanza. ‘Più spazio per respirare’, disse una volta a un assistente”.

In effetti, Carole e Michael sono stati nonni sempre molto presenti per i bambini e fin da subito hanno dato un grande aiuto a William e Kate, non solo nella gestione dei piccoli.

Ma soprattutto sono stati preziosi quando la Principessa del Galles si è ammalata e ha dovuto sottoporsi a un ciclo di chemioterapia per quasi un anno.

I Middleton sono stati fondamentali quell’anno e hanno davvero supportato William che poteva contare su di loro nella gestione di George, Charlotte e Louis, mentre lui era impegnato con la Corona e Kate doveva curarsi.

Durante quei lunghi mesi, William fu visto diverse volte in compagnia della suocera, anche in un pub. E in una delle rare foto di Kate di quel periodo si vede la Principessa del Galles in auto assieme alla madre.

Durante il concerto di Natale di due anni fa Louis fece commuovere il mondo per aver scritto un bigliettino in cui ringraziava i nonni Michael e Carole per aver giocato con lui.