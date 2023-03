Neverland, dentro il ranch da sogno di Michael Jackson

Fonte: IPA

Situato nella contea di Santa Barbara, nel cuore della California, Neverland è il famosissimo ranch di Michael Jackson. Una villa privata trasformata in parte in un parco a tema per seguire il sogno visionario e unico del re del pop.

Considerata un luogo magico e inaccessibile, per moltissimo tempo Neverland è stata nascosta alle telecamere, diventando una sorta di mito per il pubblico ed entrando nell’immaginario collettivo. Dopo la tragica morte di Michael Jackson, la magione è stata venduta e oggi è molto diversa.

Neverland di Michael Jackson: dove si trova e gli interni

Il ranch di Michael Jackson si trova in California, negli Stati Uniti, in una delle zone più belle ed esclusive del paese. Il suo nome è un omaggio alla celebre Isola che non c’è di Peter Pan. Venne acquistata nel 1988 dall’artista ed è in realtà una villa in stile Tudor, realizzata per volere di William Bone, imprenditore immobiliare che l’aveva chiamata inizialmente Sycamore Valley Ranch.

Parliamo di una tenuta di più di mille ettari con ben ventidue edifici. Troviamo innanzitutto la residenza principale, una bellissima villa su due piani in stile francese di 12000 mq, seguita dalle guest house. A cui si aggiungono altre strutture che rendono Neverland una sorta di “piccola città”.

Era il 1983 quando Michael Jackson visitò per la primissima volta il ranch mentre stava girando il video di Say Say Say. L’artista rimase colpito da subito dal ranch e decise di acquistarlo. Dopo la vendita modificò l’area, rendendola un parco divertimenti con una pista di go-kart, fienili, uno zoo privato, campi sportivi e persino una ruota panoramica. Fra le attrazioni più spettacolari spiccano un treno a vapore, con tanto di stazione ferroviaria, e una caserma dei pompieri. Infine nel giardino troviamo un cinema privato, una piscina e un’area barbecue per le feste.

Il ranch Neverland si può visitare?

Frutto del sogno e della visione di Michael Jackson, Neverland rimase un luogo segreto per diverso tempo, sino a quando la popstar non decise di aprire le sue porte negli anni Novanta. Da quel momento la magione divenne non solo il luogo di ritrovo di amici e parenti di Michael, ma anche la location per eventi dedicati ad associazioni benefiche.

Nel 1991 il ranch ospitò le nozze di Liz Taylor, amica di Jackson, mentre nel 1993 fu lo stesso cantante a mostrare la casa durante un’intervista con Oprah Winfrey. In seguito il ranch ospitò numerosi eventi, fra cui il compleanno di Kim Kardashian.

La casa di Michael Jackson oggi: chi ha acquistato il ranch

Nel 2009, dopo la morte di Michael Jackson, il ranch ha subito una ristrutturazione. In seguito i cambiamenti a Neverland sono stati molti. Prima di tutto sono stati eliminati il trenino, lo zoo e il parco giochi, così come il nome che è stato mutato in Sycamore Valley Ranch.

Nel 2015 la magione è stata messa in vendita per 100 milioni di dollari. Una scelta che ha sollevato le polemiche dei fan, convinti che questa non fosse affatto la volontà di Michael Jackson che aveva scelto di creare il ranch a sua immagine.

La vendita è però fallita e nel 2018 il prezzo è stato abbassato a 67 milioni di dollari, arrivando infine a 31 milioni. Nel 2019 l’uscita di Leaving Neverland, un controverso documentario, ha provocato un crollo nelle quotazioni dell’immobile.

Solamente nel 2020 la proprietà è stata finalmente acquistata per 22 milioni da Ron Burkle, noto imprenditore e uomo d’affari. Burkle è il fondatore della Yucaipa Companies ed era un carissimo amico di Michael Jackson. Come primo atto dopo l’acquisto ha deciso di mettere in vendita tutte le statue presenti a Neverland per 2,5 milioni. Il suo obiettivo? Lottizzare il terreno, costruendo altri edifici.