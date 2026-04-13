Chi è Jaafar Jackson, il nipote del Re del Pop protagonista di “Michael”

Getty Images Jaafar Jackson

Michael Jackson torna sul grande schermo. No, non stiamo impazzendo, siamo solo pronti e pronte ad assistere al biopic Michael diretto da Antoine Fuqua, in cui il Re del Pop rivive grazie alla straordinaria interpretazione di chi con lui condivide il medesimo sangue: il nipote Jaafar Jackson. Non sarà stata una scelta a cuor leggero per il giovane attore e cantante dare vita a un mito inimitabile, che ha fatto la storia della musica e del costume.

L’eredità di Jaafar Jackson

Classe 1996, Jaafar Jeremiah Jackson è figlio di Jermaine Jackson e Alejandra Genevieve Oaziaza. Giovanissimo, porta sulle spalle un nome pesante come una corona, ma lo fa con grazia e umiltà. E ha già conquistato tutti.

Crescere in una dinastia come quella dei Jackson significa respirare musica in ogni stanza. Per quindici anni, la casa di Jaafar è stata la leggendaria tenuta di Hayvenhurst a Encino, il luogo dove lo zio Michael ha forgiato i suoi successi più grandi. Eppure, nonostante quel DNA così potente, il primo amore di Jaafar non è stato il palcoscenico.

Durante l’adolescenza, il giovane Jackson sognava una carriera da golfista professionista, una strada lontana dai riflettori che avevano illuminato la sua famiglia per decenni. Il richiamo del sacro fuoco dell’arte è arrivato inesorabile quando, intorno ai 12 anni, ha iniziato a studiare pianoforte e a lavorare sulla sua voce.

I suoi miti? Oltre a Michael Jacksoon a guidarlo nel suo percorso artistico sono state icone mondiali come Marvin Gaye e Stevie Wonder. Prima di approdare al cinema, Jaafar ha lanciato il singolo Got Me Singing nel 2019, dimostrando di avere timbro e movenze incredibilmente somiglianti a quelli del Re del Pop.

L’incredibile trasformazione in Michael Jackson

Facile arrivare a conclusioni affrettate: quando sei il nipote di Michael Jackson, sembra quasi scontato che il ruolo sia tuo. Ma non è stato così. Jaafar si è dovuto meritare la parte, dimostrando una dedizione che ha lasciato senza parole i produttori. Per oltre due anni si è sottoposto a un allenamento fisico quasi estremo, lavorando con gli stessi coreografi che avevano seguito lo zio nelle sue performance più celebri. Come riportano alcune testimonianze dal set, Jaafar ha ballato fino a farsi sanguinare i piedi, ripetendo ogni singolo movimento e ogni passo fino alla perfezione.

Per entrare davvero nell’anima di Michael, Jaafar Jackson è tornato a vivere a Hayvenhurst, dormendo nelle stanze della casa di famiglia e studiando diari e testi privati dello zio. Il regista Antoine Fuqua ha descritto questa performance come una vera e propria “connessione spirituale”: non un’imitazione, ma il “miracolo” di un artista che rinasce attraverso il sangue del suo sangue.

Il film Michael non racconta solo l’ascesa del Re del Pop, ma anche l’uomo dietro il mito, con le sue fragilità e le sue ombre. Accanto a Jaafar Jackson, fanno parte del cast Colman Domingo e Nia Long, nei panni dei genitori Joe e Katherine Jackson, e Miles Teller, che interpreta l’avvocato John Branca.

La vita privata e l’amore con Maddie Simpson

Carriera a parte, Jaafar Jackson vive dal 2016 una fortunata relazione sentimentale con Maddie Simpson, musicista con la quale condivide passioni comuni e sostegno reciproco, oltre all’amore. Basta sbirciare i loro profili social per comprenderlo: “Ho visto Jaafar crescere in modi che non pensavo possibili”, ha scritto Maddie con grande orgoglio, descrivendo la dedizione del compagno come qualcosa “senza paragoni”.

La coppia ha ufficializzato il fidanzamento nel febbraio 2025. Sono talentuosi e riservati, hanno un grande senso della famiglia. E, insieme, hanno condiviso in parte il set di Michael, dove Maddie Simpson ha partecipato con un piccolo cameo.