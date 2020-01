I film d’amore più belli di sempre: la nostra top 20

Ci sono film d'amore che non dimenticheremo mai. Perché hanno un significato universale o personale meraviglioso. O talvolta anche solo per una singola scena (spesso quella finale), una frase, un bacio che sono diventati cult. Questa è la nostra top 20, in ordine cronologico. Vediamo quanti ne conoscete e quali vi hanno fatto battere il cuore...