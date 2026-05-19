Un posto al sole, le anticipazioni del 20 maggio 2026: Alberto non riesce a dimenticare Anna

Alberto non riesce a togliersi dalla testa Anna e cerca di contattarla: trama di "Un posto al sole" del 20 maggio 2026

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Ufficio stampa Rai Alberto e Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 19 maggio 2026

Martedì 19 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Cristina continua a essere ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, un’influenza che rischia di pesare sulle sue decisioni. Nel frattempo Greta fa pressioni su Roberto per ridurre le distanze con la figlia e recuperare un rapporto più stretto. Parallelamente, Marina porta avanti in segreto il suo piano per tagliare fuori la Fournier dalla vita del marito, determinata a proteggere il loro equilibrio familiare.

Anticipazione della puntata del 20 maggio 2026

Alberto fatica a togliersi dalla testa Anna e proverà nuovamente a contattarla. Decisa a tutto pur di guadagnare punti agli occhi di Leo, Cristina è pronta a mettersi anche contro i genitori. Roberto, intanto, ignaro dell’accordo tra Marina e Mori, mette pressione a Michele per realizzare una trasmissione uguale a quella in onda sulla radio rivale.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 18 al 22 maggio.