Un posto al sole, le anticipazioni del 20 marzo 2026: Grillo tormenta Damiano

Damiano è tormentato da Grillo, mentre Alberto è in crisi perché non riesce a togliersi dalla testa Anna: trama di "Un posto al sole" del 20 marzo

Ufficio stampa Rai Damiano ed Eduardo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 20 marzo 2026: Grillo tormenta Damiano ed Alberto è in crisi per Anna.

Nella puntata precedente del 19 marzo 2026

Nella puntata di giovedì 19 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Esasperato dalla fragilità emotiva di Ida, Diego teme che la compagna stia valutando un cambio radicale nella propria vita. Già provato dal difficile rapporto con Cristina, Ferri dovrà anche contenere l’insicurezza di Marina nei confronti di Greta. Mentre Eduardo si sforza di rigare dritto, Damiano potrebbe aver trovato una traccia utile per individuare la donna che fa parte della banda di ladri su cui sta indagando.

Anticipazione della puntata del 20 marzo 2026

Grillo continua a vessare e a provocare Damiano, aumentando la tensione attorno a lui. Nel frattempo Eduardo sarà costretto a prendere una difficile decisione. Raffaele e Ornella sono preoccupati per la crisi tra Ida e Diego, che potrebbe cercare altrove un modo per distrarsi dai suoi problemi. Alberto, sempre più in crisi, non sembra riuscire a togliersi Anna dalla testa.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 marzo.