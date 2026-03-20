Un posto al sole, le anticipazioni del 23 marzo 2026: Eduardo finisce male

Eduardo è tornato a fare il criminale e Diego è esasperato dalle tensioni con Ida: trama di "Un posto al sole" del 23 marzo 2026

Ufficio stampa Rai Eduardo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 23 marzo 2026: Eduardo è tornato a fare il criminale.

Nella puntata precedente del 20 marzo 2026

Nella puntata di venerdì 20 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Grillo continua a vessare e a provocare Damiano, aumentando la tensione attorno a lui. Nel frattempo Eduardo sarà costretto a prendere una difficile decisione. Raffaele e Ornella sono preoccupati per la crisi tra Ida e Diego, che potrebbe cercare altrove un modo per distrarsi dai suoi problemi. Alberto, sempre più in crisi, non sembra riuscire a togliersi Anna dalla testa.

Anticipazione della puntata del 23 marzo 2026

Qualcuno sta per scoprire che Eduardo è tornato a fare il criminale ed è ora parte della banda dei fratelli Esposito. Stanco delle tensioni con Ida, per la prima volta Diego si mostra severo con Lorenza, rimproverandola per i suoi continui ritardi al lavoro. Nel frattempo Monica, esuberante come sempre, torna a Palazzo Palladini per benedire la coppia dei futuri sposi.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 marzo.