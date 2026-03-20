Un posto al sole, le anticipazioni del 23 marzo 2026: Eduardo finisce male

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 23 marzo 2026: Eduardo è tornato a fare il criminale.
Nella puntata precedente del 20 marzo 2026
Nella puntata di venerdì 20 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Grillo continua a vessare e a provocare Damiano, aumentando la tensione attorno a lui. Nel frattempo Eduardo sarà costretto a prendere una difficile decisione. Raffaele e Ornella sono preoccupati per la crisi tra Ida e Diego, che potrebbe cercare altrove un modo per distrarsi dai suoi problemi. Alberto, sempre più in crisi, non sembra riuscire a togliersi Anna dalla testa.
Anticipazione della puntata del 23 marzo 2026
Qualcuno sta per scoprire che Eduardo è tornato a fare il criminale ed è ora parte della banda dei fratelli Esposito. Stanco delle tensioni con Ida, per la prima volta Diego si mostra severo con Lorenza, rimproverandola per i suoi continui ritardi al lavoro. Nel frattempo Monica, esuberante come sempre, torna a Palazzo Palladini per benedire la coppia dei futuri sposi.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 marzo.