Un posto al sole, le anticipazioni del 12 marzo 2026: lo sfogo violento di Eduardo

Ecco le anticipazioni di giovedì 12 marzo 2026: Eduardo si sfoga contro Giulia.
Nella puntata precedente dell’11 marzo 2026
Nella puntata di mercoledì 11 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La richiesta di Greta metterà in crisi sia Roberto che Cristina e i due, nonostante Marina provi a mediare, arriveranno allo scontro aperto.
Molto turbato per quanto accaduto con Anna, Alberto tenterà senza successo di confrontarsi con Luca, mentre il suo disagio nei confronti di Gianluca continuerà a crescere. Intanto, Anna potrebbe nascondere un segreto. Diego, Ida e Joseph si trasferiranno a casa Bruni e Raffaele infonderà nel figlio la speranza che le cose fra lui e Ida possano appianarsi.
Anticipazione della puntata del 12 marzo 2026
Consapevole di essere ancora visto da molti abitanti del quartiere come un criminale, Eduardo vive un momento di profondo sconforto e finisce con il prendersela anche con Giulia. Intanto, mentre cresce l’incomunicabilità tra Roberto e Cristina, Marina prova a stabilire un dialogo con la ragazza. È il giorno del test di spagnolo e Ornella sta per incontrare i suoi nuovi compagni di corso.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 marzo.