Un posto al sole, le anticipazioni del 12 marzo 2026: lo sfogo violento di Eduardo

Ancora considerato un criminale, Eduardo è sconfortato e si sfoga contro Giulia: trama della puntata di "Un posto al sole" del 12 marzo

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 12 marzo 2026: Eduardo si sfoga contro Giulia.

Nella puntata precedente dell’11 marzo 2026

Nella puntata di mercoledì 11 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La richiesta di Greta metterà in crisi sia Roberto che Cristina e i due, nonostante Marina provi a mediare, arriveranno allo scontro aperto.

Molto turbato per quanto accaduto con Anna, Alberto tenterà senza successo di confrontarsi con Luca, mentre il suo disagio nei confronti di Gianluca continuerà a crescere. Intanto, Anna potrebbe nascondere un segreto. Diego, Ida e Joseph si trasferiranno a casa Bruni e Raffaele infonderà nel figlio la speranza che le cose fra lui e Ida possano appianarsi.

Anticipazione della puntata del 12 marzo 2026

Consapevole di essere ancora visto da molti abitanti del quartiere come un criminale, Eduardo vive un momento di profondo sconforto e finisce con il prendersela anche con Giulia. Intanto, mentre cresce l’incomunicabilità tra Roberto e Cristina, Marina prova a stabilire un dialogo con la ragazza. È il giorno del test di spagnolo e Ornella sta per incontrare i suoi nuovi compagni di corso.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.