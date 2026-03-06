Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026

Tensioni, conflitti familiari e passioni e ritorni più o meno graditi: la trama giorno per giorno di "Un posto al sole" della settimana dal 9 al 13 marzo

Ufficio stampa Rai Eduardo in "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 9 al 13 marzo ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nella settimana appena trascorsa, Marina ha continuato a premere perché Ferri provi ad accorciare le distanze con la figlia: lo sforzo riguarda soprattutto Cristina, che prova a riprendere a frequentare i compagni di classe ma rischia di subire una cattiva influenza. Nel frattempo la gelosia di Rosa tra Damiano e Pino si approfondisce, mentre nella ricerca dell’uomo giusto per Bice l’app d’incontri regala a Mariella e a Cerruti scoperte che complicano i piani.

I rapporti tra genitori e figli restano al centro di tensioni familiari: Roberto non riesce a gestire il rapporto con Cristina e finisce per litigare con lei, mentre il legame tra Gianluca e Anna sembra rinsaldarsi provocando in Alberto turbamenti e conflitti interiori. Le promesse fatte a Guido da Mariella vengono messe alla prova, con la protagonista che non riesce a resistere alla tentazione di vendicarsi di Massaro.

Con il matrimonio all’orizzonte, Manuela è alle prese con la scelta dell’abito e con tensioni continue con Micaela, mentre altre presenze misteriose sembrano interessarsi alla vita delle gemelle. Le difficoltà dei rapporti di coppia emergono anche nella quotidianità di Raffaele e Ornella, con Diego che affronta problemi legati a Ida. Intanto la malattia di Luca continua a pesare e spinge alcuni personaggi, come Rossella, a riflettere sul proprio futuro professionale.

Anticipazioni della settimana dal 9 al 13 marzo

Lunedì 9 marzo 2026

Gianluca appare sempre più coinvolto da Anna, mentre Alberto dovrà confrontarsi con il proprio ruolo di padre e con l’improvvisa passione che lo lega a questa misteriosa ragazza. Diego tenta di fare marcia indietro rispetto alla proposta di trasferirsi temporaneamente dal padre, ma Raffaele rassicura lui e Ornella, senza cogliere del tutto il disagio di lei. Mariella continua a flirtare con Massaro sull’app d’incontri, suscitando i sospetti di Cerruti.

Martedì 10 marzo 2026

Greta, dimessa dall’ospedale, sembra pronta a occuparsi nuovamente della figlia, ma una sua richiesta inattesa mette tutto in discussione e crea tensioni in famiglia. L’attrazione tra Alberto e Anna diventa incontenibile e porta a un evento che sconvolgerà Alberto, mentre Mariella organizza un incontro per mettere Sergio con le spalle al muro.

Mercoledì 11 marzo 2026

La richiesta di Greta provoca una crisi in casa di Roberto e Cristina, con Marina che cerca invano di mediare e i due che finiscono per confrontarsi apertamente. Alberto è profondamente turbato dall’accaduto con Anna e prova a confrontarsi con Luca senza successo; il disagio verso Gianluca cresce. Inoltre, Anna potrebbe nascondere un segreto. Diego, Ida e Joseph si trasferiscono a casa Bruni e Raffaele alimenta la speranza che le cose tra Diego e Ida possano migliorare.

Giovedì 12 marzo 2026

Eduardo vive un momento di profondo sconforto, consapevole che molti lo vedono ancora come un criminale, e finisce per sfogarsi anche con Giulia. La incomunicabilità tra Roberto e Cristina aumenta, mentre Marina insiste per stabilire un dialogo con la ragazza. È il giorno del test di spagnolo e Ornella è in attesa di incontrare i nuovi compagni di corso.

Venerdì 13 marzo 2026

Manuela è sempre più agitata per i preparativi del matrimonio e una figura che conosce bene le gemelle Cirillo sembra voler riavvicinarsi a loro. Marina chiede l’aiuto di Filippo e Serena per sostenere Cristina, ancora triste, e Ferri mette a punto un’idea per recuperare il rapporto con la figlia. Giulia prova a spiegare a Clara e Rosa le ragioni della tensione con Eduardo, che intanto è di nuovo attirato da una tentazione pericolosa.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Tensione familiare – Le dinamiche tra genitori e figli restano sotto pressione: i rapporti tra Roberto e Cristina, così come quelli tra Raffaele e Ornella, mostrano difficoltà e scontri che complicano la vita quotidiana.

Passioni e conflitti interiori – L’attrazione improvvisa tra Alberto e Anna scatena conflitti personali e mette in crisi ruoli e responsabilità, con ripercussioni su Luca e Gianluca.

Ritorni e richieste inaspettate – Il rientro di Greta nella vita familiare porta a una richiesta che mette a dura prova equilibri consolidati e provoca scontri tra membri della stessa famiglia.

Segreti e sospetti – Alcuni personaggi sembrano nascondere informazioni importanti: il possibile segreto di Anna e le presenze misteriose attorno alle gemelle Cirillo tengono alta la tensione narrativa.

Matrimoni e preparativi – Le vicende legate all’imminente matrimonio di Manuela aggiungono intrecci personali e nuovi interrogativi, con amici e parenti coinvolti nei preparativi e nelle difficoltà emotive.