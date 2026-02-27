Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026

Ufficio stampa Rai Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 2 al 6 marzo ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Negli episodi precedenti si è visto che è stato un periodo segnato da ritorni e partenze a Palazzo: Raffaele e Ornella devono fare i conti con tensioni private, e la presenza di Eleanor sembra aver complicato le cose. Nel frattempo Cristina si è trasferita a casa del padre per provare a rimettersi dall’infortunio e dal trauma subito, cercando conforto nella famiglia.

La vicinanza degli amici ha cercato di aiutare Cristina, ma i rapporti restano fragili: Marina prova a rassicurarla sul rapporto con il padre, mentre una discussione legata al Festival di Sanremo scuote la coppia formata da Guido e Mariella. In questo contesto anche Giulia e Michele emergono con i loro contributi alle dinamiche familiari e professionali.

La settimana ha mostrato anche nuove tensioni sentimentali: Ferri fatica ancora a rapportarsi con la figlia; Rosa si trova divisa tra Damiano e un sentimento per Pino; e sul fronte dei ragazzi Gianluca e Anna vivono aspettative deludenti per Gianluca. Infine, Alberto e Manuela (in vista del matrimonio con Niko) affrontano dilemmi personali e relazionali.

Anticipazioni della settimana dal 2 al 6 marzo

Lunedì 2 marzo 2026

Marina continua a sollecitare Ferri ad accorciare le distanze con la figlia; Cristina riprende a frequentare i compagni di classe, ma la loro influenza potrebbe rivelarsi negativa. Rosa resta in crisi tra Damiano e Pino. Nella ricerca dell’uomo giusto per Bice, Mariella e Cerruti scoprono elementi sconcertanti sull’app d’incontri.

Martedì 3 marzo 2026

La conoscenza con gli amici di Cristina peggiora i rapporti con Roberto, che litiga con la figlia uscendo sconfitto. Il rapporto tra Gianluca e Anna sembra rafforzarsi, ma la vicinanza della donna turba ancora Alberto. Nonostante le promesse, Mariella continua a mentire a Guido e cede alla tentazione di vendicarsi di Massaro.

Mercoledì 4 marzo 2026

Con il matrimonio imminente, Manuela deve trovare l’abito da sposa e non sarà semplice; intanto qualcuno sembra molto interessato alla vita delle gemelle. Cristina resta traumatizzata dall’incidente e Roberto fatica a starle vicino. Gli sforzi di Raffaele per riavvicinarsi a Ornella sembrano funzionare per un attimo, ma non risolvono i problemi della coppia.

Giovedì 5 marzo 2026

Permane un clima di tensione tra Raffaele e Ornella. Diego dovrà affrontare di nuovo una situazione difficile con Ida. Manuela e Micaela litigano come spesso accade, mentre un uomo misterioso mostra interesse per le loro vite. Rossella, divisa tra i doveri in ospedale e l’ambizione, inizia a riflettere sul proprio futuro professionale.

Venerdì 6 marzo 2026

La malattia di Luca torna a farsi sentire e lo getta nello sconforto. Alberto si ritrova solo con Anna e dovrà capire se riuscirà a resistere all’attrazione per lei. Diego continua a vivere un momento difficile con Ida e non sa come gestire la situazione. Rossella avvia riflessioni sul suo percorso lavorativo.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Riconciliazioni e fratture familiari: la settimana mette al centro il tentativo di ricucire i rapporti tra genitori e figli, con Ferri, Cristina, Raffaele e Ornella alle prese con riavvicinamenti incerti e tensioni irrisolte.

• Influenze esterne e trauma: Cristina fatica a superare il trauma dell’incidente e l’impatto del suo nuovo gruppo di amici crea ulteriori conflitti con figure come Roberto e Marina.

• Decisioni sentimentali: le vicende amorose si complicano, con Rosa divisa tra Damiano e Pino e con situazioni travagliate per Gianluca e Anna che deludono aspettative.

• Matrimoni e preparativi: i preparativi per le nozze di Manuela mettono in luce dubbi e contrasti, tra la scelta dell’abito e i conflitti con Micaela.

• Menzogne e vendetta: la storyline legata a Mariella si sviluppa tra menzogne verso Guido e la tentazione di vendicarsi di Massaro, mentre le indagini sulle app d’incontri aprono scenari inaspettati per Bice.

• Scelte professionali: Rossella riflette sul proprio futuro in ospedale e sulle opportunità di crescita professionale, con decisioni che potrebbero cambiare il suo percorso.

• Salute e crisi personali: la ricomparsa dei problemi di salute di Luca pesa sul suo stato d’animo, mentre Diego e Ida affrontano una fase di forte difficoltà che ne mette a rischio la relazione.