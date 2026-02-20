Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026

Cristina è inquieta, Ornella è in crisi e ha bisogno di confidarsi: le trame di "Un posto al sole" dal 23 al 27 febbraio 2026

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 23 al 27 febbraio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano.

La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Negli episodi precedenti si definiscono gli ultimi dettagli relativi allo yacht commissionato da Eleanor Price, mentre Roberto e Marina festeggiano un successo lavorativo che viene oscurato da una notizia inaspettata: Raffaele scopre che Eleanor intende ripartire per l’America. Nel frattempo, tra i toni leggeri, Guido, Mariella e Cerruti provano a trovare un candidato per Bice usando un’app di incontri, giocando con la normalità quotidiana di Palazzo.

La vicenda dello sfortunato incidente coinvolge Cristina, che riporta una frattura alla gamba: Ferri dovrà darle notizie difficili e Roberto fatica ad accogliere la sua sofferenza. Sul fronte criminale, Eduardo Sabbiese tenta di rimettere ordine chiudendo i conti con Angelo e cercando di ricollocare la refurtiva, mentre le immagini di una videocamera di sorveglianza minacciano di mettere la polizia sulle tracce della banda che coinvolge anche Stella. Intanto, sul lavoro e nel Caffè Vulcano, emergono tensioni e progetti: Micaela riceve rimproveri da Michele, che affida a Samuel l’organizzazione della serata di Martedì Grasso.

Non mancano sviluppi nei rapporti personali: il rapporto tra Gianluca e Anna sembra avviarsi verso una svolta, mentre il distacco di Eleanor e il momento a Palazzo riservano a Raffaele una sorpresa inattesa. Le condizioni di Cristina migliorano fino alla possibile dimissione dall’ospedale e Mariella e Salvatore mettono a punto un piano per valutare l’uomo che intendono presentare a Bice, pur con un imprevisto sempre dietro l’angolo. Si disegnano così tensioni familiari e svolte che preparano la settimana successiva.

Anticipazioni della settimana dal 23 al 27 febbraio

Lunedì 23 febbraio 2026

È un periodo di ritorni importanti a Palazzo ma anche di partenze. Raffaele e Ornella dovranno confrontarsi con la crisi di coppia: la presenza di Eleanor potrebbe aver complicato le cose oppure le contrapposizioni si scioglieranno. Intanto Cristina si trasferisce a casa del padre per iniziare il percorso di recupero dopo l’infortunio e il trauma subito, cercando il sostegno della famiglia per affrontare quel momento difficile. Leggi le anticipazioni

Martedì 24 febbraio 2026

Nonostante Cristina resti molto inquieta, la vicinanza degli amici la aiuterà a ritrovare un po’ di sollievo. Quando Marina cercherà di rassicurarla sull’affetto che il padre prova per lei, Cristina riverserà tutta la sua sofferenza, lasciando emergere il bisogno di ascolto. Nel frattempo Ornella confiderà a Giulia che la ferita provocata da Raffaele è ancora lontana dall’essersi rimarginata e sul fronte di coppia si annuncia tensione. La serata del Festival di Sanremo sarà motivo di scontro tra Guido e Mariella, ma potrebbe riservare anche sorprese per loro.

Mercoledì 25 febbraio 2026

Le difficoltà di Ferri nel rapportarsi con la figlia continuano: una scoperta spiazzante sugli istanti precedenti l’incidente ricostruirà un quadro più complesso dello stato d’animo di Cristina. Nonostante il sentimento che lega Ornella e Raffaele, lei fatica ancora a superare la crisi con lui. In questa giornata Mariella decide di ritirare il veto su Sanremo e Michele inizia a rendersi conto di quanto sia impegnativo dirigere la radio.

Giovedì 26 febbraio 2026

Proiettata nella sua vita con Damiano, Rosa si accorge che anche Pino sta andando avanti con la sua. Cristina continua a mascherare il dolore dietro un’allegria forzata, ma Marina capisce che la ragazza ha bisogno di aiuto concreto. Gianluca è sempre più preso da Anna, mentre Alberto si ritroverà di nuovo faccia a faccia con la ragazza.

Venerdì 27 febbraio 2026

Una cena al ristorante può diventare il detonatore del conflitto interiore di Rosa, divisa tra l’amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino. Gianluca affronterà un confronto delicato con Anna, che rischierà di deludere le sue aspettative sulla loro storia. Inoltre, Manuela, impegnata nei preparativi per il matrimonio con Niko, dovrà fare i conti con un dilemma importante.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Ritorni e partenze a Palazzo: la vicenda di Eleanor incide sulle dinamiche di coppia a Palazzo Palladini mettendo in crisi Raffaele e Ornella e riaprendo ferite che trascinano anche Roberto e Marina.

• Il recupero di Cristina e il trauma: la ragazza torna a casa per il recupero fisico e psicologico e la famiglia, con Roberto e Marina in prima linea, deve imparare a offrire ascolto e sostegno.

• La verità che emerge sull’incidente: nuovi elementi sugli istanti precedenti l’incidente complicano la lettura dei fatti e mettono in luce motivazioni e tensioni interiori che coinvolgono Ferri e Cristina.

• Tensioni amorose e scelte di cuore: le storie sentimentali di Rosa, Damiano e Pino si intrecciano con i dubbi di Gianluca e Anna, creando situazioni a rischio rottura e confronti decisivi.

• Sanremo come catalizzatore: il Festival diventa pretesto di scontro e riconciliazione tra Guido e Mariella e, in generale, misura le reali disponibilità dei personaggi a lasciarsi sorprendere.

• Fatiche professionali e responsabilità: la gestione della radio mette in crisi Michele e mostra il lato più stressante delle scelte lavorative, mentre Roberto e Marina devono bilanciare lavoro e cura famigliare.

• Questioni pratiche e future nozze: i preparativi di Manuela per il matrimonio con Niko si complicano quando emergono dubbi che mettono in discussione decisioni importanti.