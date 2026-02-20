Un posto al sole, le anticipazioni del 23 febbraio 2026: l’ombra della crisi su Raffaele e Ornella

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: Raffaele e Ornella hanno davvero superato la crisi?
Nella puntata precedente di venerdì 20 febbraio
Nella puntata di venerdì 20 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Raffaele riesce a convincere Eleanor a riconciliarsi con Imma e Ciro; mentre si festeggia la positiva conclusione della vicenda, un arrivo a sorpresa interrompe i brindisi. Le condizioni di Cristina migliorano: la ragazza può essere dimessa dall’ospedale e tornare a casa con Roberto e Marina. Intanto Mariella e Salvatore fissano un incontro con l’uomo scelto per Bice, a sua insaputa, per valutarlo prima di presentarglielo, ma un imprevisto è dietro l’angolo.
Anticipazione della puntata del 23 febbraio 2026
È un periodo di ritorni importanti a Palazzo, ma anche di partenze. Al centro resta la coppia formata da Raffaele e Ornella: il loro momento di crisi sarà davvero superato o la presenza di Eleanor rischia di peggiorare ulteriormente le cose? Nel frattempo, Cristina si trasferisce a casa del padre per riprendersi dall’infortunio e dal trauma subìto: riuscirà a trovare nel padre e nei familiari il sostegno e l’affetto necessari per superare quel tragico momento?
Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.