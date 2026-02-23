Un posto al sole, le anticipazioni del 24 febbraio 2026: Ornella è profondamente ferita

Ornella confessa che è ancora profondamente ferita da Raffaele. Il Festival di Sanremo è motivo di scontro: la trama di "Un posto al sole" del 24 febbraio

Ufficio stampa Rai Patrizio Rispo in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un Posto al Sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 24 febbraio 2026.

Nella puntata precedente del 23 febbraio 2026

Nella puntata di lunedì 23 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. È un periodo di ritorni importanti a Palazzo, ma anche di partenze. Al centro resta la coppia formata da Raffaele e Ornella: il loro momento di crisi sarà davvero superato o la presenza di Eleanor rischia di peggiorare ulteriormente le cose? Nel frattempo, Cristina si trasferisce a casa del padre per riprendersi dall’infortunio e dal trauma subìto: riuscirà a trovare nel padre e nei familiari il sostegno e l’affetto necessari per superare quel tragico momento?

Anticipazione della puntata del 24 febbraio 2026

Nonostante Cristina sia ancora molto inquieta, la vicinanza degli amici riuscirà a risollevarle un po’ il morale. Quando però Marina proverà a rassicurarla sull’affetto che il padre nutre per lei, nonostante il suo atteggiamento freddo, la ragazza riverserà su di lei tutta la propria sofferenza. Intanto Ornella confiderà a Giulia che la ferita apertale da Raffaele è ancora lontana dal rimarginarsi. Sullo sfondo, il Festival di Sanremo diventerà motivo di scontro tra Guido e Mariella, ma la serata potrebbe riservare per loro più di una sorpresa.

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio.