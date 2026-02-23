Un posto al sole, le anticipazioni del 24 febbraio 2026: Ornella è profondamente ferita

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un Posto al Sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 24 febbraio 2026.
Nella puntata precedente del 23 febbraio 2026
Nella puntata di lunedì 23 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. È un periodo di ritorni importanti a Palazzo, ma anche di partenze. Al centro resta la coppia formata da Raffaele e Ornella: il loro momento di crisi sarà davvero superato o la presenza di Eleanor rischia di peggiorare ulteriormente le cose? Nel frattempo, Cristina si trasferisce a casa del padre per riprendersi dall’infortunio e dal trauma subìto: riuscirà a trovare nel padre e nei familiari il sostegno e l’affetto necessari per superare quel tragico momento?
Anticipazione della puntata del 24 febbraio 2026
Nonostante Cristina sia ancora molto inquieta, la vicinanza degli amici riuscirà a risollevarle un po’ il morale. Quando però Marina proverà a rassicurarla sull’affetto che il padre nutre per lei, nonostante il suo atteggiamento freddo, la ragazza riverserà su di lei tutta la propria sofferenza. Intanto Ornella confiderà a Giulia che la ferita apertale da Raffaele è ancora lontana dal rimarginarsi. Sullo sfondo, il Festival di Sanremo diventerà motivo di scontro tra Guido e Mariella, ma la serata potrebbe riservare per loro più di una sorpresa.
Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio.