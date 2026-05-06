Un posto al sole, le anticipazioni del 7 maggio 2026: complicità tra Vanni e Ornella

L'attrazione tra Vanni e Ornella è sempre più grande e Raffaele corre ai ripari: trama di "Un posto al sole" del 7 maggio 2026

Ufficio stampa Rai Vanni e Ornella in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 6 maggio 2026

Mercoledì 6 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Il confronto inatteso tra Anna e Gianluca sotto casa, ascoltato da Alberto, riapre ferite mai rimarginate e spinge Gianluca a isolarsi, facendo temere al padre una nuova ricaduta. Cristina chiede a Greta di aiutarla e si schiera contro la decisione del padre di farle cambiare scuola, riaccendendo lo scontro tra i genitori e la gelosia di Marina, che mal sopporta le intrusioni dell’ex rivale. Intanto il pranzo organizzato per riavvicinare il duo Massaro–Gerry a Bice parte sotto pessimi auspici, ma lo champagne scioglie le difese di Bice e riaccende una possibilità.

Anticipazione della puntata del 7 maggio 2026

Cresce la complicità tra Vanni e Ornella e Raffaele decide di fare una sorpresa alla moglie. Lo scontro tra Cristina e il padre si fa sempre più acceso, mentre Marina patisce con crescente insofferenza la presenza di Greta. In cerca di equilibrio, Gianluca trova conforto in Rossella. Intanto Alberto scoprirà un lato di Anna che non conosceva.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 4 all’8 maggio