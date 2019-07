Chi è Sarah Varetto, la moglie di Salvo Sottile

editato in: da

Sarah Varetto è la moglie di Salvo Sottile, noto conduttore televisivo.

Biondissima e brillante, Sarah è una giornalista molto nota di Sky che ha guidato, fra l’altro, SkyTg24. Classe 1972, è nata a Torino e arriva da una famiglia semplice, ma molto unita, con mamma negoziante e papà impiegato della Fiat.

Dopo il diploma si è laureata in Giurisprudenza e ha deciso di inseguire il sogno di diventare una giornalista. Il suo esordio risale al 1992 quando è stata scelta per lavorare in una piccola emittente piemontese.

Da allora la carriera di Sarah Varetto non si è mai fermata con numerosi successi. Nel 2011 è stata scelta come direttrice di SkyTg24 al posto di Emilio Carrelli e ha ricoperto questo ruolo sino al 2018. L’anno successivo è diventata la responsabile dei progetti giornalistici di Sky per tutta Europa.

Non solo, appassionata di economia e finanza, Sarah Varetto ha creato con Alan Friedman un sito denominato maieconomia, che ha avuto un enorme seguito e due anni dopo la sua apertura è stato trasformato in un programma televisivo in onda su La7.

Grintosa e preparatissima sul lavoro, Sarah è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la vita privata. Il grande amore della sua vita è senza dubbio Salvo Sottile, a cui è stata legata per 15 anni. Il primo incontro, avvenuto nei corridoi di Sky, l’antipatia reciproca, poi la conoscenza e infine un sentimento fortissimo, coronato dalle nozze. Dall’unione fra i due sono nati Giuseppe e Maya.

Nelle rare interviste che ha rilasciato nel corso degli anni Sarah non si è mai smentita, difendendo sempre la sua privacy e rivelando poco del rapporto con il marito. “Con Salvo ci coordiniamo per non perderci il meglio – aveva confessato a Vanity Fair -. La famiglia è allargata, coinvolge molti nonni”.

Secondo le ultime indiscrezioni la coppia non starebbe vivendo un periodo semplice e, dopo un lungo amore, avrebbe deciso di separarsi.