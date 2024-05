Sarah Bonnici all’Eurovision 2024, chi è la cantante di Malta

Fonte: Getty Images Sarah Bonnici

Rappresentante di Malta per questa edizione dell’Eurovision Song Contest, Sarah Bonnici è una cantante che ha sempre sognato di portare sul palco della competizione internazionale la sua voce e il suo talento. Quest’anno potrà farlo con Loop, il suo brano in gara. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Sarah Bonnici

Sarah Bonnici è una giovane cantante nata sull’isola di Gozo e cresciuta nel villaggio di Xeuchia, nell’arcipelago maltese. Figlia dell’imprenditore Marcel Bonnici, amministratore delegato della Torre Mercury e del Ħamrun Spartans Football Club, Sarah ha studiato moltissimo, arrivando a ottenere un master in contabilità. La sua vera passione, però, è sempre stata la musica. Fin da bambina, infatti. La ragazza ha preso lezioni di canto facendosi seguire da Miriam Christine, rappresentante maltese all’Eurovision Song Contest nel 1996.

Anche il suo amore per l’Eurovision nasce molto presto. Nel 2009 ha partecipato al Malta Junior Eurovision Song Contest, l’evento che mira a selezionare il partecipante al Junior Eurovision Song Contest. La sua canzone The Mambo Song, è però arrivata terza. Ci ha poi riprovato l’anno successivo arrivando al settimo posto.

Due prove che, seppur non le hanno regalato il primo posto sul podio, le hanno dato l’opportunità prendere parte come ballerina al gruppo che ha affiancato la rappresentante maltese Nicole Azzopardi al Junior Eurovision Song Contest del 2010.

Fonte: Getty Images

Da quel momento Sarah ha partecipato a diversi concorsi musicali internazionali tra cui il Trixie Festival, il Carpathians Star Festival, lo Star to Born Festival e il Ti Amo Festival, conquistando il primo premio per la categoria Canzone originale. Nel 2012 ha vinto la categoria Nuovi talenti al Festival Kanzunetta Indipendenza, e nel 2018 ha vinto il primo premio nella categoria principale. Nel 2019 ha poi partecipato alla prima edizione di X Factor Malta.

Nel 2021 torna a pensare all’Eurovision, entrando tra i 22 partecipanti del Malta Eurovision Song Contest 2022. Il suo brano, Heaven, è arrivato in semifinale, arrivando però dodicesima nell’ultima parte della competizione. Due anni Sarah torna alla competizione maltese con l’inedito Loop, che le ha permesso di vincere la gara diventando così la rappresentante per Malta all‘Eurovision Song Contest 2024 a Malmö.

Cosa canta Sarah Bonnici al “Eurovision Song Contest 2024”

Sarah Bonnici rappresenterà Malta all’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà in Svezia dal 7 all’11 maggio e che vedrà in gara 37 nazioni e i suoi artisti. Un obiettivo che sognava da tempo, come ha raccontato lei stessa in un’intervista: “È sempre stato il mio sogno da quando ero molto giovane. Ho sempre guardato l’Eurovision e sono sempre stato il più grande fan. Ricordo che quando Helena Paparizou ha vinto, ho detto ‘Un giorno, voglio essere come lei e voglio cantare e ballare il mio cuore su quel palco’. Essere qui ora è un sogno che si avvera”.

Il brano che porterà sul palco della Malmö Arena è Loop, una canzone che parla dell’amore travolgente tra due persone che non riescono a far altro che pensarsi. Per ciò che riguarda l’esibizione, Sarah ha l’obiettivo di lasciare senza fiato il pubblico, sia cantando che ballando: “Voglio dare una grande performance ed è così che cerco la felicità. Vorrei che la gente riconoscesse il mio duro lavoro e il fatto che sto cantando e ballando allo stesso tempo, il che non è facile. Vorrei che lo guardassero e pensassero: ‘Mi è piaciuta questa performance e lei ha fatto alla grande’”.

Sarah si esibirà per la prima volta giovedì 9 maggio, serata della seconda semifinale della competizione, e proverà a portare più avanti possibile la sua Loop e il successo per la sua nazione.