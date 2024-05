Fonte: IPA Eurovision Song Contest

L’Eurovision Song Contest 2024 è in pieno svolgimento. Nella serata del 9 maggio 2024, infatti, è andata in onda la seconda semifinale della kermesse canora, che ha presentato al pubblico sedici canzoni in gara. Tra di loro anche tre big, che sono, di fatto, già qualificati alla finale di sabato prossimo: Spagna, Italia e Francia.

A presentare la manifestazione musicale, in diretta dalla Svezia, Petra Mede e Malin Åkerman che hanno sfoggiato per l’occasione dei look infuocati dai colori molto accesi. Infatti una delle due era vestita di rosso e l’altra di un giallo acceso con decori arancioni. Ma tanti sono stati i look e le performance che hanno colpito l’attenzione del pubblico da casa.

Sarah Bonnici, internazionale: 8

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 è stata inaugurata da Sarah Bonnici, rappresentante di Malta. La cantante dell’isola mediterranea, però, ha mostrato tutta la sua stoffa, aprendo la competizione con una esibizione davvero entusiasmante. La melodia di Loop è coinvolgente ma il look e la coreografia scelta dalla cantante coinvolgono ancora di più e danno alla performance un’allure davvero internazionale.

Sarah Bonnici si è presentata sul palco svedese, infatti, con una tutina argentata dall’affetto nude, che esaltava il suo fisico perfetto, e si è aperta in dei veri passi di ballo, anche bendata. Seducente e grintosa, la cantante sa come aprire col botto una kermesse musicale.

Nemo, un po’ deludente: 4

Uno dei cantanti in gara all’Eurovision Song Contest 2024 è Nemo, rappresentante della Svizzera. L’artista, che si definisce fuori dagli schemi binari, è uno dei grandi favoriti alla vittoria finale. Sicuramente Nemo è un performer che sa scegliere dei look accattivanti, come la giacchetta di tulle arancione e il pantaloncino in tinta, indossato nella seconda semifinale di Malmö.

Ma la sua The Code non riesce a imporsi subito nell’attenzione degli ascoltatori e sembra essere una di quelle canzoni che ha bisogno di tempo per diventare una hit.

Megara, bambola punk: 5

Sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024 sono stati rappresentanti diverti generi musicali e, tra di loro, non è mancato il punk, portato con grande grinta dai Megara, che rappresentano San Marino. Il brano 11:11, però, è stato piuttosto oscurato dal look e dall’esibizione degli artisti sul palco. La voce del gruppo, infatti, ha indossato un look dall’influenza emo con il contrasto netto tra il rosa fluo e nero. L’ampiezza romantica della gonna ne facevano una perfetta bambola punk. Come se ciò non bastasse gli altri due artisti sul palco erano abbigliati come due pupazzoni horror.

La performance dei Megara è stata ulteriormente arricchita da un momento di abbassamento delle luci e, conseguente, effetto fluo e dal semi spogliarello della cantante che ha finito la performance in costume in lattice rosa fluo. La canzone? Difficile riuscire a concentrarsi sulla melodia.

Angelina Mango, esplosiva: 10

La serata del 9 maggio 2024 ha visto il debutto nella competizione dell’Eurovision Song Contest 2024 di Angelina Mango. La rappresentante dell’Italia ha portato sul palco svedese una performance strabiliante che, oltre alle note della sua La Noia, è stata arricchita da mosse di ballo ed esplosioni di fiamme luminose.

L’arena ha reagito bene alla hit dell’ex alunna di Amici, accompagnando il ritmo della canzone con le mani e con la voce. Angelina Mango è stata esplosiva e, alla fine, si è anche un po’ commossa. Il look era quello già spoilerato dalle prove, curato da Etro.