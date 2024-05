Tutto è pronto in Svezia per la finalissima dell'ESC, che proclamerà l’artista vincitore e, di conseguenza, il Paese che ospiterà la prossima edizione della kermesse canora

È tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2024, che vedrà in gara sul palco della Malmö Arena in Svezia Angelina Mango insieme agli altri venticinque finalisti: i venti artisti selezionati durante le due semifinali, più la vincitrice uscente Svezia e i Big Five (Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, ovvero i maggiori contribuenti alla realizzazione dell’evento).

Anticipazioni Eurovision 2024, cosa accadrà durante la finale

Le nazioni qualificate della prima semifinale (Serbia, Portogallo, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlandia, Cipro, Croazia, Irlanda e Lussemburgo) e della seconda serata (Malta, Albania, Grecia, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Armenia, Danimarca, Lettonia, San Marino, Georgia, Belgio, Estonia, Israele, Norvegia) hanno raggiunto i Big 5 Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e il Paese ospitante, la Svezia, nella finale della 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2024.

Ma stasera saliranno sul palco della Malmo Arena solo 25 dei 26 cantanti previsti: dopo la seconda semifinale sono stati fatti fuori i Paesi Bassi perché il loro rappresentante, il cantante Joost Klein, è stato squalificato perché “la polizia svedese sta indagando sulla denuncia presentata da una donna membro della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto dopo l’esibizione di Klein nella semifinale di giovedì sera. Mentre le indagini sono in corso, non è opportuno che partecipi alla gara”, come fatto sapere dagli organizzatori dell’ESC.

Nonostante la squalifica della Svezia, che ha inevitabilmente stravolto la scaletta della serata, tutti i concorrenti manterranno il loro numero nell’ordine di esibizione ufficiale. Non ci sarà alcuna canzone al numero 5. “I risultati delle giurie, ricevuti dopo la serata di venerdì 10 maggio, sono stati ricalcolati in modo tale che i Paesi Bassi non ricevano alcun punto. Questo perché tutti i giurati devono classificare tutte le canzoni dalla 1 alla 26. Per esempio, se i Paesi Bassi erano al 9° posto per una giuria nazionale in un Paese, la canzone decima sarà nona e riceverà 2 punti, mentre la precedentemente undicesima sarà decima e riceverà un punto”, hanno precisato gli organizzatori dell’evento.

Il numero di Angelina Mango, rappresentante dell’Italia dopo la vittoria al Festival di Sanremo con la canzone La noia, è il numero 15. La figlia di Pino Mango e Laura Valente è tra le favorite dei bookmakers insieme al cantante della Croazia Baby Lasagna, al rapper della Svizzera Nemo e all’artista di Israele Eden Golan. Il pubblico può votare fino a 20 volte per qualsiasi dei concorrenti, tranne per quello del proprio paese (gli italiani, quindi, non potranno votare per Angelina): si può votare via telefono, sms o sul web, con tutte le informazioni che si possono trovare sul sito ufficiale. Accanto a questo voto ci sarà quello delle giurie nazionali, ciascuna formata da cinque professionisti del mondo della musica e dello spettacolo che assegnano un set di punti che va da 1 a 12.

Tante sorprese costelleranno l’ultima serata della 68ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che segna il cinquantesimo anniversario dalla storica vittoria degli ABBA a Brighton. Tre grandi vincitrici dell’Eurovision torneranno sul palco per rendere omaggio al quartetto campione d’Europa cinquant’anni fa, proponendo la loro Waterloo: Charlotte Perrelli, classe 1974 (anno della vittoria degli ABBA) e vincitrice per la Svezia nel 1999.

Insieme a lei, Carola, l’artista che con la sua vittoria a Roma ha portato il festival a Malmö per la prima volta nel 1992, e Conchita Wurst, vincitrice per l’Austria 10 anni fa sul palco di Copenaghen. A intrattenere il pubblico nell’attesa dei risultati del voto, ci sarà la performance della vincitrice dello scorso anno Loreen, la prima donna ad avere conquistato due Eurovision, che interpreterà Tattoo con cui ha trionfato nel 2023 a Liverpool e il nuovo singolo Forever.

Dove vedere in tv e in streaming la finale dell’Eurovision 2024

La finale di Eurovision 2024 sarà trasmessa da Rai Uno, a partire dalle 20.35, con il commento di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. In streaming è disponibile gratuitamente su Raiplay. Mario Acampa è il portavoce che annuncerà il risultato del voto della giuria italiana durante la serata finale, trasmessa anche in diretta radio e video su Rai Radio 2 (canale 202 del digitale terrestre e Tivu’Sat), con Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Rai Pubblica Utilità renderà interamente accessibile la finale pure attraverso la Lingua dei Segni su un canale dedicato di RaiPlay. Ben 11 performer, sordi e udenti, che hanno iniziato la loro preparazione attraverso prove da remoto, interpreteranno in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e in ISL (Lingua dei Segni Internazionale) sia le 26 canzoni in gara sia le canzoni degli ospiti, restituendo ritmo ed emozioni di ciascuna performance sia al pubblico a casa che a quello presente in studio. Due interpreti invece tradurranno in LIS la parte di conduzione.