Dopo due seguitissime semifinali, la serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest 2024 ha avuto luogo l’11 maggio 2024 dalla Malmö Arena, in Svezia. A commentare la serata per l’Italia sono stati chiamati Mara Maionchi e Gabriele Corsi ed entrambi i conduttori hanno saputo intrattenere il pubblico con siparietti divertenti. Il presentatore televisivo, infatti, è stato protagonista dell’anteprima, vestendosi con giacca di paillettes blu e gialla per interpretare gli Abba. Mara Maionchi, invece, si è lasciata andare a diverse battute di spirito, com’è tipico del suo stile, ma ha anche emozionato tutti, ricordando il padre di Angelina Mango e raccontando la sua commozione nel vedere, adesso, la ragazza sul prestigioso palco europeo. Una serata coinvolgente con esibizioni da ottimi voti.

Marcus & Martinus, vintage: 8

La Svezia è il paese ospitante dell’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest ed è stato anche quello che ha aperto la serata conclusiva della manifestazione l’11 maggio 2024. A provare a vincere la competizione per il paese scandinavo sono stati chiamati due gemelli norvegesi Marcus & Martinus, che si sono esibiti anche davanti la Principessa Vittoria di Svezia, presente all’arena per l’occasione.

Il duo ha cantato Unforgettable riuscendo ad animare il pubblico in sala e i telespettatori con la musica orecchiabile e il balletto in perfetto stile boyband anni ’90. Una performance dall’animo vintage davvero apprezzabile.

Nebulossa, acclamatissima: 7

I Nebulossa, artisti in gara per la Spagna, hanno letteralmente infiammato la Malmö Arena con la loro hit Zorra, che è stata cantata da tutto il pubblico in sala a gran voce. D’altronde il pezzo presenta un ritmo altamente orecchiabile, senza perdere di vista il messaggio importante di emancipazione della donna dai pregiudizi.

Anche il look della cantante con la sua tutina sexy in pizzo nero trasparente era iconico. I ballerini in perizoma, invece, potevano essere evitati, essendo un di più che nulla aggiungeva a una performance già sorprendente di per sé.

Angelina Mango, brillante: 10

Se la prima esibizione di Angelina Mango, nella semifinale del giovedì sera, aveva convinto tutti, quella della finale dell’Eurovision Song Contest ha saputo arrivare dove non sembrava possibile approdare: superare la precedente performance. In tutto, infatti, sia nel look, che nella performance in generale o nell’acclamazione popolare, la cantante ha fatto un ulteriore passo in avanti.

L’outfit dell’ex alunna di Amici era sempre sexy e coordinato con il testo del suo brano, ma con un tocco di glamour in più. Infatti la tutina color carne con ricami in pizzo nero ha lasciato il posto a dei collant neri con gli stessi ricami, mentre nella parte superiore il look era completato, oltre che da un bustier ricamato da rose rosse, anche da un top con scollo americano e cut out sulla scollatura. Tutto l’outfit era ricoperto da brillantini che illuminavano Angelina Mango.

Anche i capelli lasciati lisci hanno dato un tocco di glamour in più al look in generale della canzone. Alla fine della sua performance l’arena è esplosa in un’acclamazione generale. Angelina Mango nell’outfit e nella performance ha brillato.

Ladaniva, il vero folk: 10

I cantanti dell’Eurovision Song Contest rappresentano la loro nazione e nessuno l’ha saputo fare meglio dei Ladaniva, duo dell’Armenia, che hanno rischiato con una canzone, Jako, dalle sonorità tradizionali. Una vera canzone folk, presentata in modo divertente e con un look abbinato alla musica tipica che presentavano.

I cantanti e i musicisti che ballavano durante l’esibizione e l’esuberanza della cantante hanno saputo trasmettere con forza il messaggio della canzone, che nel testo invitava proprio a ballare.