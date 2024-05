Fonte: IPA I Ladaniva

A meno di un anno dalla pubblicazione del loro primo album, i Ladaniva arrivano su uno dei palchi più importanti del panorama europeo. Sarà proprio il raffinato e tradizionale duo composto polistrumentisti Jaklin Baghdasaryan e Louis Thomas a rappresentare l’Armenia all’Eurovision Song Contest 2024.

I Ladaniva, la nuova tradizione dell’Armenia

Ladaniva è l’unione dei termini Lada Niva, parole che sono in realtà il nome di un’automobile fuoristrada, un vecchio e popolarissimo modello dell’Armenia. È un simbolo di avventura, del desiderio di esplorazione e della possibilità di arrivare ovunque, in paesi inesplorati tra culture e tradizioni diverse. C’è tutto questo nella band dei Ladaniva, composta dai polistrumentisti Jaklin Baghdasaryan e Louis Thomas.

I Ladaniva nascono alla fine del 2020, ma è la vittoria, nel 2022, ai People Choice Award che ne decreta il successo. A settembre 2023, il primo album omonimo, da cui è stata tratta la canzone Jako, che arriverà sul palco dell’Eurovision 2024, la prima interamente in armeno dal 2018. Si tratta di un brano dal sapore etnico e, al tempo stesso, ispirato alla classica chanson francese. Questo mix tra culture diverse, tra moderno e antico, è il tratto che contraddistingue l’elegante duo.

Jako, un bravo femminista all’Eurovision 2024

Mi dicono:

“Jako, sii umile!”

“Non parlare troppo!”

“Non stare troppo zitta!”

“Indossa questo, apri questo, chiudi quello”,

“Comportati come una ragazza!”

Ma io sono una ragazza libera, ballerà e tu mi starai a guardare!

Appena 2.18 minuti bastano ai Ladaniva per portare sul palco uno dei brani più femministi di questa gara. Il frenetico testo riporta le raccomandazioni fatte dagli adulti alla piccola Jako (diminutivo di Jaklin, la cantante) per trasformarla in una brava ragazza. “Lei critica l’imposizione di regole artificiali e restrizioni della società – ha spiegato l’autrice – la quale sostiene di imporre alle ragazze di dimenticarsi della loro identità e di dettar legge su come bisogna comportarsi”.

La scalata dell’Armenia all’Eurovision

Quella del 2024 sarà la sedicesima partecipazione all’Eurovision per l’Armenia. La nazione ha esordito nel 2006, mancando in seguito le sole edizioni del 2012 e del 2021. Quella del 2022 è stata l’edizione più fortunata, con in gara a Torino l’ammaliante Rosa Linn e la sua Snap. Brano che non ha superato il ventesimo posto ma che, poco dopo, si è trasformato in un successo globale, raggiungendo i vertici di Spotify e TikTok.

Lo scorso anno, a rappresentare l’Armenia nel contest europeo c’è stata Brunette, che ha partecipato con la canzone Future Love, aggiudicandosi il 14esimo posto nella classifica finale: è stato il miglior risultato per il paese caucasico dal 2016.