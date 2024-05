Electric Fields all’Eurovision 2024, chi è il duo dell’Australia

Fonte: Getty Images Electric fields

A rappresentare l’Australia all’Eurovision Song Contest 2024 sarà il duo Electric Fields. Nella finale dell’11 maggio a Malmo, il cantante Zaachariaha Fielding e il tastierista e produttore Michael Ross porteranno in gara il brano One Milkali.

Chi è Electric Fields, il duo dell’Australia all’Eurovision 2024

Electric Fields è un duo musicale australiano formato ad Adelaide nel 2015, e composto dal cantante Zaachariaha Fielding e dal tastierista e produttore Michael Ross. Prima della formazione del gruppo, entrambi gli artisti si sono fatti conoscere partecipando alla versione australiana di X Factor: Zaachariaha Fielding ha preso parte alla terza edizione del talent, mentre Michael Ross era tra i concorrenti della quinta edizione.

La nascita del duo avviene nel 2015: il successo e i consensi della critica sono immediati, grazie ad una serie di cover che spaziano dal soul all’elettronica, e ad uno stile che si ispira a Daft Punk, Nina Simone e Deep Forest. Il primo EP, invece, è arrivato l’anno successivo: Inma, questo il titolo dell’opera, fonde la musica elettronica con l’utilizzo di lingue australiane aborigene. Grazie a questo lavoro, gli Electric Fields hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Emily Burrows Award, assegnato agli artisti emergenti dell’Australia Meridionale, ed un National Indigenous Music Awards nella categoria Rivelazione dell’anno.

Tra gli altri progetti più significativi della band si ricordano nel 2020 la partecipazione al documentario The Sound, per il quale hanno registrato una versione del brano From Little Things Big Things Grow di Kev Carmody e Paul Kelly; e nel 2021 la firma di un contratto discografico con Warner Music Australia, con la pubblicazione dei singoli Gold Energy e Catastrophe.

Cosa canta Electric Fields all’Eurovision 2024

Gli Electric Fields avevano partecipato alla selezione australiana per l’Eurovision già nel 2019, ma in quell’occasione si erano classificati al secondo posto. Nel 2024, invece, sono riusciti a trionfare grazie al brano One Milkali (One Blood): composta dai due membri del duo, Michael Ross e Zaachariaha Fielding, insieme al produttore australiano Luke Million, la canzone presenta diverse frasi in yankunytjatjara, una delle lingue australiane aborigene dell’Australia Meridionale.

Il messaggio che si nasconde nei versi di One Milkali è proprio quello di un sostegno all’unione tra i popoli: “La divisione è un fenomeno drammatico quasi quanto la dipendenza. Crea quasi un’intossicazione. La comunità dell’Eurovision è una di quelle che sembra avere meno bisogno di ricordarlo: è uno splendido modo per celebrare culture e lingue. E quello che noi vogliamo fare, è entrare in connessione tanto con le persone in sala, quanto con quelle che ci seguiranno a casa dal televisiore” ha dichiarato il duo in un’intervista a Culture Fix.

In merito alla presenza di versi in lingua aborigena nel brano, invece, i musicisti hanno spiegato: “La persone aborigene sono molto orgogliose della loro lingua e della loro cultura. Alcune di loro sono molto contente per questa grande opportunità di condivisione che abbiamo grazie all’Eurovision”. Gli Electric Fields saliranno sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024 il prossimo 11 maggio, in occasione della finale di Malmo: tra i principali rivali del duo c’è anche Angelina Mango, rappresentante dell’Italia e tra le favorite alla vittoria finale.