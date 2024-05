Eurovision 2024, la scaletta della prima serata: i 15 paesi in gara

Fonte: IPA Teya Dora

Andrà in onda stasera, 7 maggio, alle 21.00 su Rai 2 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024. La diretta sarà preceduta da un’anteprima, alle 20.15 sempre su Rai 2, che vedrà Gabriele Corsi mostrare Malmö, la città che ospita la competizione, in una veste inedita.

A commentare la serata Mara Maionchi in diretta da Roma e Corsi collegato dalla Malmö Arena. Novità assoluta di quest’anno è che si esibiranno i sei paesi qualificati di diritto alla finale – Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e il Paese ospitante, la Svezia – anche durante le semifinali.

Le sei nazioni avranno così l’opportunità di presentare le loro canzoni per intero in anteprima al pubblico e ai telespettatori e non con un semplice estratto, come succedeva in passato durante la settimana del festival.

Eurovision Song Contest 2024, la serata del 7 maggio

Nella prima semifinale di martedì 7 maggio saranno in gara 15 paesi e non mancheranno le sorprese, con ospiti speciali che si esibiranno tra una performance e l’altra dei cantanti protagonisti della serata.

Il pubblico italiano potrà televotare nella semifinale di giovedì e nella finale, quando scenderà in campo anche una super giuria di cinque componenti.

Alla finale parteciperanno i primi 10 classificati della prima serata, i primi 10 della seconda, i Big 5 ammessi di diritto (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna in qualità di fondatori della kermesse) e la Svezia, paese ospitante e vincitore dell’ultima edizione.

Ad aprire le danze, dando il via alla prima semifinale martedì 7 maggio, sarà la giovanissima Silia Kapsis, in rappresentanza di Cipro, seguita dalla serba Teya Dora. C’è poi il croato Baby Lasagna, che con il suo rock punk è già in cima ai pronostici.

La parata dei concorrenti del martedì sarà chiusa da Tali, che con Fighter riporta il Lussemburgo in concorso dopo 30 anni. Tra i partecipanti alla semifinale di martedì sera si esibiranno anche Olly Alexander per il Regno Unito, Isaak per la Germania e i gemelli norvegesi Marcus & Martinus in gara per la Svezia.

Mancherà la nostra Angelina Mango, che canterà La noia, brano con cui ha trionfato al Festival di Sanremo, nella serata della seconda semifinale, il 9 maggio.

La scaletta della prima semifinale

A partecipare all’edizione di Malmö, dal 7 all’11 maggio, in rappresentanza di 37 nazioni, con ventisette cantanti solisti (diciotto donne, nove uomini), sette duetti (tre maschili, uno femminile, tre misti) e tre gruppi (due misti e uno maschile).

Ecco la scaletta completa:

Cipro – Silia Kapsis con Liar

Serbia – Teya Dora con Remonda

Lituania – Sylvester Belt con Luktelk

Irlanda – Bambie Thug con Doomsday Blue

Prima esibizione Big Five: Regno Unito – Olly Alexander con Dizzy

Polonia – Luna con The Tower

Ucraina – Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

Croazia – Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

Islanda – Hera Björk con Scared of Heights

Seconda esibizione Big Five: Germania – Isaak con Always on the Run

Slovenia – Raiven con Veronika

Finlandia – Windows95Man con No Rules!

Moldavia – Natalia Barbu con In The Middle

Esibizione Paese ospitante: Svezia – Markus & Martinus con Unforgettable

Azerbaigian – Fahree feat. Ilkin Dovlatov con Özünlə Apa

Australia – Electric Fields con One Milkali (One Blood)

Portogallo – Iolanda con Grito

Lussemburgo – Tali con Fighter