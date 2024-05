Isaak all’Eurovision 2024, chi è il cantante della Germania

Conosciamo meglio Isaak, tra vita privata e artistica: ecco chi è il cantante di Always On The Run

Fonte: IPA Isaak

La Germania ha scelto Isaak per essere rappresentata all’Eurovision 2024. Una ghiotta chance per il giovane artista, al fine di far conoscere il proprio talento anche a un pubblico non tedesco. Ecco cosa sappiamo su di lui, dal percorso artistico alla sfera privata.

Chi è Isaak

Il suo nome d’arte è anche il suo nome registrato all’anagrafe. Nato il 31 gennaio 1995, il cantante tedesco ammesso all’Eurovision 2024 si chiama Isaak Guderian. Nato a Minden, in Germania, ha però soltanto un genitore tedesco. Si tratta del padre, che ha sposato una donna islandese.

Isaak è cresciuto a Porta Westfalica, per poi trasferirsi a Espelkamp. Grande l’entusiasmo per la sua partecipazione al festival in Svezia, ottenendo la chance con il primo posto alle selezioni Das Deutsche Finale 2024.

Una vittoria ottenuta con la canzone Always On The Run, che ha incassato un enorme successo di pubblico. Rappresenta il suo grande trionfo personale, dopo aver scelto di rischiare abbandonando la band con la quale era cresciuto artisticamente.

Si è affidato molto alla televisione per riuscire a concretizzare il suo sogno. Ha infatti partecipato a X-Factor, per poi trionfare in un altro talent, Show Your Talent. Era il 2021 e da allora si è messo in mostra con il singolo Baby Steps, ben lanciato sulle piattaforme streaming, in collaborazione con il dj David Puentez.

Vita privata

Isaak sta crescendo per diventare un artista completo. È però chiaro come si trovi a proprio agio in due generi in particolare. Il primo è il pop e il secondo il folk. Ciò apre ovviamente le porte a una serie di possibili commistioni.

Si è messo ampiamente in mostra su Amazon Music, dove ha collezionato più di un milione di stream grazie ai singoli Water to the seed e Impact. Quello che oggi stringe tra le mani è di un’importanza enorme, considerando il suo lungo percorso. Tutto ha avuto inizio, infatti, per le vie della sua città. È stato infatti un artista di strada, proprio come i Maneskin, e ora come loro mira alla vittoria dell’Eurovision, dopo essere passato da X-Factor.

Non si conosce poi molto della vita privata di Isaak. Non sappiamo, ad esempio, se sia single o fidanzato. Ciò che è certo è il fatto che oggi la sua quotidianità ruoti intorno alla musica: “Per me rappresenta l’unico rifugio. Il luogo dove posso essere chi sono. Qui tutto è permesso. Nessuna etichetta o sistema. Nessun ordine. Emozioni pure, un parco giochi non soltanto per bambini. E tutti possono capirla, che sia nella loro lingua o meno”. Un messaggio, questo, che sembra porsi alla base di quello che è l’ideale dell’Eurovision.

Come detto, il brano che porta in gara, dove concorrerà con la nostra Angelina Mango, è Always On The Run. Piccola curiosità in merito: arriva in Svezia in una versione più breve. Tagliata di appena 20 secondi per poter rispettare il limite imposto di tre minuti. La versione sarà modificata e potrebbe garantire anche qualche altra sorpresa.