Diletta Leotta su Instagram: “Io dipinta come mangiauomini”. Can Yaman reagisce

Diletta Leotta ha sempre scelto di andare oltre i gossip sul suo conto, non ha mai commentato flirt attribuiti a lei, ha deciso di non soffermarsi sui rumors e di dare il giusto peso a quelle che erano voci di corridoio, almeno fino ad oggi. Perché la conduttrice, com’è comprensibile, ha raggiunto il limite e ha deciso di pubblicare un lungo post su Instagram per commentare l’attenzione mediatica sulla sua vita privata.

“Mi sono un po’ stancata“, ha esordito la Leotta sul suo profilo. E poi ha continuato scrivendo: “Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile. (…) La libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no? Io non offendo e non giudico nessuno. Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti“.

Già, perché mai? Diletta ha pienamente ragione e non possiamo che appoggiarla in questo sfogo più che legittimo. Un’attenzione morbosa riguardo la sua vita che non trova alcuna giustificazione. E la sua riflessione sul fatto che le donne siano sotto i riflettori in misura diversa rispetto agli uomini non può che essere condivisibile.

“Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perché se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?”. Tutte domande lecite, che dovrebbero far riflettere ognuno di noi. Perché il successo non giustifica i paparazzi appostati fuori casa ad ogni ora del giorno, i droni fuori le finestre che invadono la privacy di una persona.

Accanto a lei c’è sempre Can Yaman, che con un piccolo ma significativo gesto, ha mostrato tutto il suo sostegno alla sua amata, commentando con un cuore il post della conduttrice. Non è stato l’unico a mostrare il suo affetto: da Simona Ventura a Costanza Caracciolo, senza dimenticare i numerosi fan, Diletta non è sola.