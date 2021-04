Can Yaman e Diletta Leotta: “Dietro la crisi un viaggio mancato&...

editato in: da

Dietro la crisi e il presunto addio fra Can Yaman e Diletta Leotta ci sarebbe un viaggio mancato in Turchia della coppia. Ormai da giorni si parla di una possibile rottura fra l’attore e la conduttrice sportiva. La love story fra i due sembrava procedere a gonfie vele, fra foto di coppia pubblicate su Instagram e un possibile matrimonio all’orizzonte.

Da qualche tempo però la situazione sarebbe cambiata radicalmente. La conferma arriva dal giornalista Santo Pirrotta che nel corso della sua rubrica di gossip nel programma Ogni Mattina ha raccontato l’esistenza di una “crisi profondissima”. “Il matrimonio non si fa – ha rivelato -. Vi dirò di più. C’è una bella rottura, ossia c’è una crisi profondissima. Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l’anello di fidanzamento. Qual è stato il motivo che ha scatenato la furia di Can? Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, perché lui è tornato qualche giorno a casa sua. Ma lei ha risposto picche”.

Secondo quanto rivelato da Pirrotta dunque Diletta non se la sarebbe sentita di raggiungere la Turchia e incontrare i genitori di Can – Guden e Guldem – a cui l’attore è molto legato. “Perché? Questo non si sa – ha aggiunto l’esperto di gossip -. Can era andato in Sicilia a conoscere la famiglia di Diletta, e forse ora si aspettava che lei facesse lo stesso. Diletta invece, non si sa se per motivi di lavoro o se perché abbia voluto prendere tempo, gli ha dato un altro due di picche. Lui si è arrabbiato ed è successo l’inferno. Forse non si sono lasciati ma c’è maretta di sicuro”.

Per ora sulla vicenda vige il più stretto riserbo. Di certo non mancano gli indizi che fanno pensare a una crisi oppure a una possibile rottura. Yaman infatti è scomparso da Instagram dopo le critiche sulla sua vita privata da parte di alcuni follower e ha lasciato l’Italia per tornare in Turchia. Diletta invece non indossa più l’anello di fidanzamento che, secondo alcune indiscrezioni, era arrivato insieme a una romantica proposta di nozze da parte di Can.