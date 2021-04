Can Yaman sparisce da Instagram: perché il suo profilo non c’è più

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Can Yaman sparisce da Instagram. Il suo profilo social non c’è più e i fan si interrogano su cosa sia accaduto. Qualche tempo fa l’attore di Daydreamer – le ali del sogno, aveva deciso di cancellare il suo account Twitter, furioso per la reazione di alcuni fan alla sua relazione con Diletta Leotta.

Nelle ultime ore però anche il profilo Instagram risulta disattivato. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e le ipotesi sono diverse. C’è chi è convinto che Can sia stato vittima di un hacker che si è impossessato del suo profilo che contava circa 8 milioni di follower, per altri invece a eliminare l’account sarebbe stato lo stesso Yaman, stanco di dover rispondere alle critiche per il legame con Diletta.

Una love story, quella con la conduttrice, svelata solo qualche mese fa e finita da subito al centro dei gossip. Da subito molti fan, che sognavano una love story di Can con Demet Özdemir, sua collega sul set di Daydreamer – le ali del sogno, erano apparsi contrariati dalla relazione. Yaman aveva ribadito di voler difendere la sua vita privata e aveva replicato agli attacchi.

La storia d’amore con Diletta d’altronde procede a gonfie vele e i due avrebbero in mente progetti importanti, come le nozze e un figlio. A confermarlo è stato anche l’attore turco che in un’intervista ha raccontato l’amore per la conduttrice e la voglia di proteggere un sentimento importante.

“Oltre l’80 per cento dei miei fan è donna – aveva confessato a Vanity Fair -. Ce ne sono di un po’ ossessive, che quando prendi loro il cellulare per scattare il selfie ti accorgi che mi hanno stampato dappertutto. Sul borsone, sulla maglia, sul cappellino, sulla cover del telefono […] Mi scompongo quando incontro l’arroganza – aveva aggiunto -: mi irrita, mi rende impetuoso. Proprio come un vulcano. Alle critiche preferisco i complimenti”.

Can, che presto sarà impegnato nelle riprese di Sandokan, dove vestirà i panni dell’eroe creato da Emilio Salgari, non ha chiarito i motivi che l’hanno spinto a cancellare il profilo Instagram. Fra le foto scomparse anche quelle che raccontavano l’amore per Diletta Leotta, fra baci romantici, passeggiate e pomeriggi di coppia.