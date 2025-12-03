Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Can Yaman con Sara Bluma

Complice il successo travolgente di Sandokan, la vita privata di Can Yaman torna sotto i riflettori. Pare sia finita la storia d’amore con Sara Bluma, la donna che l’attore turco si era detto addirittura pronto a sposare. Una rottura improvvisa, arrivata in un momento particolarmente intenso – dal punto di vista lavorativo – per l’aitante 36enne.

Can Yaman e Sara Bluma si sono lasciati

La relazione tra Can Yaman e Sara Bluma, ufficializzata lo scorso luglio con apparizioni pubbliche e scatti social, sembra aver subito una battuta d’arresto. I due non condividono foto insieme da settimane, hanno smesso di seguirsi su Instagram e lei, ad un certo punto, ha addirittura chiuso il suo account. Tutto pare ipotizzare una separazione per la coppia, lasciando i fan in attesa di conferme.

L’attore turco, che con la nuova serie Sandokan su Rai 1 ha conquistato ancora una volta il pubblico italiano, ha sempre saputo dosare con attenzione la propria vita privata. Con Sara Bluma, artista e dj di origini algerine, sembrava aver trovato un equilibrio più discreto, bilanciando apparizioni pubbliche e momenti di intimità condivisi sul web.

Lo scorso luglio la coppia aveva ufficializzato il rapporto con la partecipazione all’Italian Global Series Festival. Scatti insieme, sorrisi e dichiarazioni che lasciavano intendere una storia seria e duratura che aveva fatto sognare i fan di Yaman. L’attore aveva persino parlato in qualche occasione della possibilità di un futuro insieme, lasciando aperta la porta a matrimonio e progetti condivisi.

Negli ultimi giorni, però, il clima sembra essere cambiato. Indiscrezioni su questa presunta rottura arrivano anche dal settimanale Diva e Donna, che in copertina titola: “Can Yaman è di nuovo single. Con Sara è finita: ora cerco un vero amore”. Secondo il magazine, la relazione sarebbe giunta al capolinea, lasciando Yaman in un momento di riflessione e riservatezza.

Alcuni osservatori sottolineano come Can, durante l’intervista a Domenica In con Mara Venier, sia apparso più preoccupato e pensieroso del solito, forse proprio a causa della recente tensione con Sara Bluma.

Una storia d’amore importante per Can Yaman

Nonostante la possibile rottura, resta la certezza di un legame che ha avuto un peso reale nella vita dell’interprete di Istanbul. La storia con Sara Bluma ha sicuramente rappresentato per Can Yaman un periodo di apertura e di esposizione più diretta alla vita privata, tra dichiarazioni d’amore e momenti condivisi in pubblico.

L’ex di Diletta Leotta, noto per la sua discrezione, aveva scelto di mostrare apertamente questa relazione, bilanciando il fascino mediatico con il desiderio di proteggere la sfera personale della compagna, sconosciuta ai più prima dell’incontro con Can Yaman che ha indubbiamente stravolto la sua vita.

Oggi, mentre Sandokan continua a riscuotere grande successo su Rai1 e l’attore resta al centro dell’attenzione mediatica, la vicenda sentimentale con Sara Bluma aggiunge un capitolo di curiosità e riflessione sulla gestione della vita privata sotto i riflettori.

I follower restano in attesa di chiarimenti, consapevoli che la storia, breve o meno, ha lasciato un segno importante nella vita di Can Yaman.

