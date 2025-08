Can Yaman accusato: “Dicono che sono vecchio, brutto, drogato e alcolizzato”

Can Yaman elenca le accuse ricevute sui social: drogato, brutto, rovinato. Un post provocatorio per rispondere agli haters

IPA Can Yaman

C’è chi lo ha amato al primo sguardo, chi lo ha seguito in ogni fiction, chi lo ha idealizzato come l’uomo perfetto. Ma oggi, Can Yaman si ritrova al centro di una bufera social che ha poco a che fare con il romanticismo. L’attore turco, tra i più noti e amati in Italia, ha pubblicato un post durissimo sul proprio profilo Instagram, in cui elenca – uno dopo l’altro – tutti gli insulti e le accuse ricevute dagli haters negli ultimi mesi. Un elenco crudo, provocatorio, che racconta molto più del personaggio: racconta la fragilità di un uomo sotto assedio.

Lo sfogo di Can Yaman: “Sono vecchio, brutto, drogato, alcolizzato”

A torso nudo, in forma smagliante, con addominali scolpiti e lo sguardo fiero, Can Yaman si mostra mentre si allena, quasi a voler zittire – con il corpo – chi lo accusa di essersi “rovinato” con eccessi e dipendenze. Ma è la didascalia a colpire più di tutto.

Un lungo elenco di accuse che gli vengono rivolte, tra ironia amara e sarcasmo pungente: “Sono vecchio, sono brutto, sono drogato, sono alcolizzato, la mia salute è rovinata dai sigari. Non sono una persona da ammirare. Ho rovinato la mia carriera. Sono innamorato della donna sbagliata”, scrive.

E non si ferma qui. “Tutto quello che faccio è per pubblicità. I miei comportamenti sono orribili. Qualunque cosa faccia è una truffa. Le persone intorno a me mi usano. Dovrei cambiare amici. Sono egocentrico, maleducato. Tradisco, rubo… Cos’altro?”

Un vero atto di accusa capovolto, in cui l’attore mette nero su bianco tutto ciò che ha letto su di sé. E lo fa con un tono diretto, quasi provocatorio: “Aspetto gli haters nei commenti, avanti, continuate pure”. Un modo per affrontare di petto quella parte del web che, da mesi, sembra averlo preso di mira. E che non ha risparmiato critiche neppure alla sua relazione attuale con la deejay Sara Bluma, considerata da molti “la donna sbagliata”.

Una vita sotto i riflettori (e sotto assedio)

Non è la prima volta che Can Yaman si scontra con le ombre della popolarità. Il suo rapporto con i fan è sempre stato passionale e, in certi momenti, invasivo fino all’eccesso. Tempo fa aveva raccontato di essere stato inseguito fin dentro l’ascensore del suo condominio. La fama, soprattutto in Italia, lo ha reso un’icona, ma anche un bersaglio facile.

Negli anni, le sue scelte private – dai cambi di look drastici alla gestione della comunicazione social – hanno diviso il pubblico. E oggi, alla soglia dei 35 anni, Can sembra aver deciso di cambiare strategia: non più silenzi o smentite, ma una dichiarazione di “guerra” a chi lo giudica senza conoscerlo. Il post pubblicato su Instagram ne è la prova: diretto, crudo, senza filtri. Ma anche dolorosamente vero.

E mentre lui mostra fisico scolpito e una routine sportiva impeccabile, l’opinione pubblica si divide. C’è chi lo difende a spada tratta, chi lo accusa di vittimismo, chi lo invita a “scendere dal piedistallo”. A peggiorare la situazione, la replica tagliente dell’ex amico e “investigatore social” Alessandro Rosica, che ha commentato pubblicamente: “Ti sei bruciato da solo. Noi ti amavamo. Ora sei senza personalità. Buona fortuna, tuo ex fan e amico”.

Can Yaman tra amore, gossip e pressione mediatica

A far discutere, oltre al contenuto del post, è anche il riferimento alla sua relazione con Sara Bluma, la deejay che da qualche tempo è al suo fianco. Una storia che ha diviso il pubblico e che, secondo molti, sarebbe all’origine di alcune critiche più feroci. Nella sua lista di accuse, infatti, Can include anche questa: “Sono innamorato della donna sbagliata”. Un’espressione che lascia trasparire tutta l’amarezza di chi si sente giudicato anche per ciò che dovrebbe essere privato e inviolabile.

Non è chiaro se l’attore tornerà a parlare pubblicamente della vicenda, ma quello che è certo è che lo sfogo ha aperto uno squarcio sulla pressione che molti volti noti affrontano quotidianamente online. Una pressione fatta di commenti velenosi, di supposizioni, di critiche gratuite che, col tempo, lasciano il segno.