Chi è Lorena Ramiro, il presunto nuovo amore di Can Yaman

Lorena Ramiro, star dei social e sportiva, sarebbe la nuova fidanzata di Can Yaman.

IPA Can Yaman

Negli ultimi giorni Can Yaman è finito nuovamente sotto i riflettori non solo per la sua partecipazione a Sanremo 2026, ma soprattutto per la sua vita sentimentale. Secondo alcune indiscrezioni infatti l’attore turco, amatissimo in Italia, sarebbe di nuovo innamorato. A far battere il cuore di Sandokan, Lorena Ramiro, influencer spagnola con cui è stato paparazzato durante una cena romantica in un ristorante di Madrid.

Chi è Lorena Ramiro, la carriera e la vita sentimentale

Lorena Ramiro è un’influencer e creator spagnola classe 2003, diventata nota sui social per i suoi contenuti e per la forte presenza su Instagram e TikTok. Prima di dedicarsi ai social network, ha praticato sport a livello agonistico, tra cui calcio e atletica.

Molto legata alla sua famiglia, Lorena condivide spesso sui social foto e storie con genitori, fratelli e nonna. La fama per lei in Spagna è arrivata anche attraverso alcune apparizioni televisive. Lorena infatti è apparsa nel programma Socialité, e più recentemente ha partecipato a Warrior Games.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, prima dei rumors con Can Yaman il suo nome era già stato associato, seppur senza nessuna conferma dai diretti interessati, al calciatore Pedri. In generale l’influencer ha sempre scelto di proteggere la sua privacy e di non commentare pubblicamente il flirt.

Il suo nome è diventato famoso anche in Italia dopo che il giornalista Javi Hoyos ha condiviso uno scatto in cui Lorena era a cena con Can Yaman in un noto ristorante di Madrid, città in cui l’attore si è trasferito da tempo. “Ho appena ricevuto delle immagini da un follower che mi dice di averli visti cenare insieme al Salvaje, il ristorante dell’hotel dove alloggia Can Yaman. Erano seduti a cena, visibili a tutti, non in un separé né in una zona privata”, ha scritto il giornalista.

Le immagini hanno scatenato la reazione delle fan di Can Yaman che sui social hanno criticato la giovane influencer, arrivando a minacciarla e insultarla. Così tanto che la stessa Lorena ha pubblicato un video su TikTok, denunciando l’accaduto.

“Riguardo al video di Javi Hoyos, che ha suscitato molto clamore, ho ricevuto un sacco di insulti, critiche, minacce, che sembrano essere diventati normali – ha spiegato -. Non ho ucciso nessuno, non ho distrutto nessuna famiglia, non ho fatto nulla di male. Non c’è nulla per cui debba scusarmi. Sono uscita a cena come faccio quasi tutti i fine settimana, ho 22 anni, sono single, mi piace godermi la vita e non ho intenzione di scusarmi per questo. Sono giovane e faccio quello che voglio della mia vita. Che è bello, sì. Che è sexy, anche. Che mi sono divertita, incredibile. Credo che nessuna nel mio caso avrebbe detto di no”.

Tutti gli amori di Can Yaman

In passato Can Yaman ha vissuto diversi amori che sono finiti sotto i riflettori. Il primo quello per Bestemsu Özdemir, attrice turca con cui ha condiviso anni intensi tra il 2017 e il 2018. Tre anni dopo Can Yaman si è legato a Diletta Leotta. Una storia d’amore romantica, fra messaggi social e foto rubate, che sembrava destinata a portarli al matrimonio, sino all’improvvisa rottura, arrivata otto mesi dopo il primo incontro.

In seguito Can Yaman è stato legato a Sara Bluma, dj e musicista emergente di origini algerine, da cui si è separato nel 2025. Oggi il cuore di Can sembra essere di nuovo libero e l’attenzione dei media è tutta su Lorena Ramiro.