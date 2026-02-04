Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Can Yaman è l’uomo del momento. L’attore turco che si è fatto conoscere – e amare – dal pubblico italiano grazie a un ruolo da protagonista nella soap opera Bitter Sweet (e parecchie altre) continua ad attirare l’attenzione di stampa e social media qualsiasi cosa faccia. Ha fatto scalpore l’arresto, durato poche ore, per il possesso di sostanze stupefacenti; ancor più parlare ha fatto l’annuncio di Yaman come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. Oggi, a tornare nel mirino del gossip, è la vita privata dell’attore, che sembra stia frequentando una giovane influencer.

Can Yaman a cena con una giovane influencer

A infrangere il segreto sulla vita sentimentale di Can Yaman è il giornalista spagnolo Javi de Hoyos (che già ci aveva annunciato il divorzio tra Alvaro Morata e Alice Campello). Sui propri canali social, il giornalista iberico ha condiviso una foto che mostra Yaman al ristorante dell’hotel Salvaje di Madrid, dove l’attore impegnato su un set spagnolo alloggia, assieme a una bellezza dai tratti mediterranei. L’appuntamento non era poi così segreto perché, sottolinea de Hoyos “stavano mangiando seduti, in piena vista di tutti, non a un tavolo o in un’area riservata”.

È bastato ben poco, agli esperti di gossip di Spagna, per riconoscere la ragazza che ha cenato – e, chissà, si dice anche qualcosa in più – con il beniamino delle soap turche. Si tratta di Lorena Ramiro, giovane influencer con una folta schiera di seguaci su TikTok, già nota per la relazione con il calciatore del Barcellona Pedro González López, detto Pedri. Sarebbe lei, dunque, la fortunata che ha preso il posto dell’ex fidanzata Sara Bluma nel cuore del tanto ambito Can Yaman. Forse, perché quello tra l’attore e l’influencer potrebbe anche essere stato solo un veloce e spensierato flirt senza impegno.

Lorena Ramiro conferma: “Mi sono divertita”

Non si capisce bene il perché, ma Lorena Ramiro è stata ricoperta da insulti e commenti dispregiativi a causa della cena con Can Yaman. Di fronte a centinaia di cattivissimi attacchi, l’influencer si è vista costretta a rispondere. In un video pubblicato sul suo profilo TikTok ha ribadito che “la mia vita privata, la mantengo privata”. Ha poi sottolineato come non abbia fatto nulla di male: “Sono andata fuori a cena, così come faccio ogni fine settimana”.

“Non ho fatto nulla di male, non ho sfasciato alcuna famiglia. – ha sinceramente affermato – Non voglio giustificarmi per quello che ho fatto e non devo chiedere scusa a nessuno”. D’altronde, seppur pare che siano tante le utenti del web convinte di esercitare un qualche diritto su di lui, Can Yaman è single, proprio come Lorena. “Ho 22 anni, sono giovane, single e voglio godermi la vita” dice lei.

L’influencer spagnola conferma la serata trascorsa in compagnia dell’attore e, senza entrare troppo nel dettaglio, racconta semplicemente che “lui è bello e si comporta a modo, io ho passato una bella serata”. Infine, aggiunge che “nessuna al posto mio avrebbe detto no”, e chi può darle torto. Non sappiamo se la loro storia proseguirà, ma questa vispa ragazza a noi già piace.