Sara Bluma, chi è la nuova fidanzata di Can Yaman

Can Yaman è arrivato all'Italian Global Series Festival in compagnia della sua nuova fidanzata, Sara Bluma: cosa sappiamo di lei

Getty Images Can Yaman e Sara Bluma

Un nuovo amore per Can Yaman: il popolare attore turco si è presentato sul red carpet dell’Italian Global Series Festival, a Rimini, in dolce compagnia. Con lui c’era infatti la dj Sara Bluma, e la complicità tra i due non sembra lasciare spazio ad equivoci: ma chi è la donna che ha conquistato il cuore del bel Can?

Chi è Sara Bluma, la nuova fidanzata di Can Yaman

Le voci di un presunto flirt si rincorrevano da tempo, ma la conferma è arrivata sul red carpet dell‘Italian Global Series Festival: Can Yaman e Sara Bluma sono una coppia. I due sono arrivati a Rimini mano nella mano, posando insieme e scambiandosi anche un bacio a favor di telecamere: insomma, sembrano esserci davvero pochi dubbi sullo status sentimentale dell’attore turco. In molti, però, si chiedono chi sia la fortunata che è riuscita a conquistarlo, e come i due si siano conosciuti.

Sara Bluma è il nome d’arte di Sara Chichani. La ragazza è una dj di origini algerine, e sui social conta più di 27 mila follower. Molto attiva nel mondo del clubbing europeo, è conosciuta per le sue serate nelle più famose discoteche del Vecchio Continente, da a Ibiza a Berlino, passando per Parigi. Artista a 360 gradi con molti interessi, Sara ha inoltre creato Boudoir, un format che caratterizza le sue serate e che fonde musica elettronica, burlesque e cabaret. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album, Teenage Dream.

In quanto alla vita sentimentale della bella dj, sappiamo che è stata legata all’imprenditore Stefano Papa, dal quale ha avuto il figlio Tristan. Non è chiaro come e quando abbia incontrato Can, ma già da alcuni mesi si parlava di una possibile relazione tra i due.

Tutti gli amori e i presunti flirt di Can Yaman

Prima di incontrare Sara Bluma, Can Yaman si era già trovato al centro della cronaca rosa per i suoi amori. La sua relazione più chiacchierata è stata quella con la conduttrice Diletta Leotta, alla quale è stato legato tra il 2020 e il 2021: si era parlato anche di un possibile matrimonio tra i due, che tuttavia non è mai arrivato. Oggi, invece, la giornalista sportiva è felice accanto al marito Loris Karius, da cui ha avuto anche una figlia. Prima di lei, Yaman aveva avuto delle lunghe relazioni con l’attrice Acelya Topaloğlu, tra il 2015 e il 2016, e Bestemsu Özdemir, nel 2017.

Numerosi sono anche i flirt (mai confermati) attribuiti al divo del piccolo schermo: su tutti, quello con Francesca Chillemi, sua co-protagonista in Viola come il mare. I due, ad ogni modo, hanno sempre parlato di una semplice amicizia. Anche Demet Özdemir, protagonista con Can della soap opera Daydreamer, era stata indicata all’epoca come sua compagna, ma non era mai arrivata alcuna conferma (con grande disappunto dei fan).

Dal canto suo, l’attore turco si è sempre dichiarato aperto all’amore: “Sogno una donna vivace, femminile, elegante, con fascino ed energia… che mi trasformi nella versione migliore di me stesso” aveva dichiarato in un’intervista a Novella 2000. Chissà che Sara Bluma non sia proprio quella giusta.