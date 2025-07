Sara Bluma denuncia le violenze dell’ex. Can Yaman: “Ti amo e ti sosterrò”

Getty Images Can Yaman e Sara Bluma

“Sono stata in silenzio per troppo tempo ora tocca a me dire la mia versione dei fatti”: così Sara Bluma, fidanzata di Can Yaman, ha deciso di raccontare il suo passato doloroso. Con un lungo post su Instagram – e con immagini che dicono più di mille parole – la dj ha voluto denunciare le violenze fisiche e psicologiche dell’ex marito, con il sostegno dell’attore turco.

Un passato doloroso, che nessuno poteva immaginare. Dopo essere stata accusata di aver tradito il marito Stefano Papa e di aver abbandonato suo figlio, Sara Bluma ha deciso di denunciare le violenze fisiche e psicologiche dell’ex. Lo ha fatto su Instagram, con un lungo post corredato da immagini che raccontano una verità difficile da ignorare.

“Sono stata in silenzio per troppo tempo ora tocca a me dire la mia versione dei fatti e prendere un momento per chiarire la mia situazione”, inizia così il doloroso racconto della dj, che ha deciso di dire la sua, dopo le polemiche che si sono scatenate dopo che lei e Can Yaman sono usciti allo scoperto. “Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino, ma il nostro rapporto era già concluso prima di incontrare il mio attuale compagno“.

Le immagini condivise dalla dj sono più che esplicative: Sara Bluma ha voluto che parlassero le foto dei lividi e delle percosse ricevute dall’ex, con tanto di ferite sanguinanti. “Mi sono sempre impegnata per provare a mantenere un buon rapporto con il padre per il bene del piccolo, che amo più di tutto in questo mondo. Purtroppo, durante la mia precedente relazione, ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo in quella situazione“.

Le accuse della dj non si fermano qui: Bluma ha rivelato che l’ex Stefano Papa le impedisce di vedere il figlio, portandola ad affidarsi a degli avvocati. Tra i tanti messaggi di solidarietà anche quello del compagno Can Yaman, che ha scritto: “Ti amo e farò di tutto per sostenerti. E sono fiero di te”.

La reazione di Can Yaman

Mentre Sara Bluma denunciava le violenze dell’ex marito, anche Can Yaman ha voluto dire la sua, visto che l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha svelato alcuni retroscena della storia tra la dj e Stefano Papa. “Sara Bluma mette le prove delle violenze subite da suo marito, e Can Yaman commenta con “ti amo e farò di tutto per sostenerti”, la storia è sempre più vera. Sara tradiva Stefano con Can, ed il tutto andava avanti da più di un anno, lei ha ufficialmente abbandonato anche il figlio. Non giustifico la violenza, tutti sappiamo che si picchiano entrambi da anni. Stefano deve pagare, anche lei. Sono due persone veramente squallide. Sono vicino a Sara, queste immagini fanno malissimo”, scrive Rosica sui social.

La replica dell’attore turco non si è fatta attendere: “Questi beceri sono dei co***oni giganteschi senza vergogna, io ho conosciuto Sara in un concerto due mesi fa, non un anno fa. L’ex compagno di Sara non è mai stato amico mio. Spara solo min***ate. Sono stato troppo elegante per troppo tempo senza rispondere a questi pezzi di mer*a in generale. Dovete sciacquare la bocca prima di parlare di me”.