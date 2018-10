Charles Aznavour addio: le sue tre mogli e i figli

editato in: da

Il mondo della musica e del cinema dice addio a Charles Aznavour, un artista a tutto tondo che ha saputo raccontare l’amore come nessun altro.

Classe 1924, Aznavour era nato a Parigi da immigrati di origine armena. Vero nome Shahnour Vaghinagh Aznavourian, aveva debuttato come attore di prosa e nel dopoguerra aveva iniziato una carriera di cantante grazie a Edith Piaf che per prima, credendo nel suo talento, aveva deciso di portarlo in tour con lei in Francia e negli Stati Uniti.

La fama mondiale era arrivata nel 1956 grazie al brano Sur ma vie, cantato all’Olympia di Parigi e divenuto un simbolo immortale dell’amore. Charles Aznavour, che ci ha lasciato a 94 anni, viveva a Saint-Sulpice, sulle rive del Lago Lemano, in compagnia della moglie Ulla Thorsell, l’ultima delle sue tre compagnie, sposata ben 47 anni fa.

Prima delle nozze con la donna della sua vita, Aznavour era stato sposato per due volte. Nel 1956 aveva giurato amore a Evelyn Plessis, da cui aveva avuto Charles e Seda, divenuta una celebre cantante. In seguito era stato legato a Micheline Rugel, che gli aveva dato un figlio, Patrick, morto all’età di 25 anni. Dalle nozze con l’attrice svedese invece erano nati Katia, Misha e Nicolas.

Nella sua lunga carriera Aznavour ha venduto più di 300 milioni di dischi, scrivendo oltre mille brani. La sua capacità di cantare in ben sei lingue (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco e russo) l’aveva portato a girare il mondo, diventando una star internazionale ed esibendosi nei maggiori teatri. Aveva collaborato e duettato con artisti del calibro di Celin Dion, Liza Minelli, Bob Dylan, Elton John, Ray Charles, Mia Martini e Laura Pausini.

Non solo cantante, Charles Aznavour è stato anche un attore amatissimo, partecipando ad oltre 60 film. Negli anni aveva affiancato la sua carriera artistica all’impegno sociale, battendosi per la causa dell’Armenia grazie ad una costante attività diplomatica e diventando ambasciatore del Paese in Svizzera.