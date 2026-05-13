Charles e Alexandra Leclerc, quando amore rima con stile: il look di coppia a Cannes 2026

Dalla pista al red carpet più prestigioso d'Europa, Charles e Alexandra Leclerc sono pronti a conquistarsi la pole position a Cannes 2026: gli outfit casual perfettamente coordinati

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Charles e Alexandra Leclerc a Cannes 2026

Eravamo consapevoli che si trattasse appena di una questione di tempo, dunque eccoci qui: Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si stanno preparando a dominare (anche) il 79° Festival di Cannes 2026. Come lo sappiamo? Grazie al loro sbarco iconico sulla Croisette, in due tenute casual perfettamente equilibrate nel livello di coolness. Vediamole nel dettaglio.

Alexandra Leclerc, mini trench e denim sulla Croisette (con It Bag a sorpresa)

È evidente, Charles e Alexandra Leclerc sembrano prontissimi ad accaparrarsi la pole position in materia di stile a Cannes 2026: a partire dall’arrivo in Costa Azzurra, la coppia monegasca è infatti già riuscita a confermare il rispettivo status di icone globali a colpi di glamour ben assestati.

Il look da sbarco della modella dalla naturale inclinazione per la storia dell’arte incarna perfettamente il concetto di “casual chic” parigino: eccola in foto unire capi basici del guardaroba a pezzi di stampo sartoriale, e il tutto con la disinvoltura di una vera diva. A reggere la mise troviamo un trench color fango tagliato corto in vita, giovane e grintoso, che seppur rappresenti una moderna rilettura del classico ne mantiene i tratti distintivi, tra revers ampi, spalline strutturate e tessuto gabardine.

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All’intramontabile capospalla della mezza stagione si vedono abbinati un paio di jeans a vita alta ed a gamba dritta, dal lavaggio medio-chiaro, ed una semplice t-shirt nera. Sono gli accessori, in compenso, ad elevare in un attimo l’aura della tenuta: mentre degli occhiali da sole scuri le proteggono gli occhi dai flash e dei tacchi neri e affilati cambiano istantaneamente la percezione del denim, è la sua Valentino DeVain ricamata, con base verde chartreuse, a prendersi tutta la scena.

Charles Leclerc, dalla pista al red carpet: casual, ma comunque sartoriale

Per Charles Leclerc il Festival di Cannes 2026 suona come una parentesi di puro relax nel bel mezzo di un calendario sportivo tanto serrato: fresco della recente tappa del Gran Premio di Miami, abbandonata — solo temporaneamente, si intende — la tuta da corsa della Scuderia Ferrari, il pilota automobilistico ha confermato la sua innata predilezione per il gusto sartoriale italiano. Possiamo vederlo nello scatto sottostante con addosso un completo blu desaturato dal taglio impeccabile, molto fresco e quindi ideale per il clima della Riviera.

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Non una camicia ma una maglietta marrone a mezze maniche, e con scollo a “V”, spunta da sotto alla giacca mentre delle sneakers in suede in tinta mettono il punto.

Ciò che è evidente, ancora prima della volontà di conquistare il primo posto nell’ambito dell’eleganza cinematografica, è la grande sintonia estetica dei neosposi. Qualcosa che sta già inevitabilmente ridefinendo il concetto di look coordinato di coppia per la stagione. Niente eccessi o loghi strillati, e per nessuno dei due: come si vede, i Signori Leclerc hanno preferito piuttosto puntare sulla semplicità e su di una palette cromatica complementare, dove le nuances delicate ed i tessuti leggeri si abbinavano alla perfezione, offrendo in cambio un’immagine di complicità spontanea e lussuosa.

Ed ecco che la Promenade de la Croisette si conferma ancora una volta non solo la capitale del cinema, ma il palcoscenico ideale dove una coppia affiatata può esprimere il proprio amore anche a ritmo di moda.