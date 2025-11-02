Charles Leclerc, amatissimo pilota della Ferrari, ha deciso di sposarsi. Lo sportivo ha chiesto alla fidanzata la mano con la complicità del loro cagnolino Leo

IPA Charles Leclerc e Alexandra Saint Mieux

Una bella notizia ha rallegrato il mondo del motorsport domenica 2 novembre, durante una pausa nel calendario delle gare. Charles Leclerc, lontano dalle piste, ha annunciato ai suoi fan di aver chiesto la mano alla fidanzata Alexandra Saint Mleux con un dolce post social. La storia d’amore tra i due, iniziata nel 2023, è sempre apparsa solidissima.

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mieux, la proposta di matrimonio

Da due anni Charles Leclerc fa coppia fissa con Alexandra Saint Mleux, modella e influencer francese. La compagna del pilota Ferrari è apparsa spesso nel paddock a seguire le gare del fidanzato. Il loro legame è sempre sembrato solido e in molti avevano già previsto che la storia sarebbe durata a lungo: ora è arrivata la conferma. Charles e Alexandra hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram il loro fidanzamento ufficiale.

Il pilota ha condiviso, infatti, una galleria di foto con una didascalia inequivocabile: “Il Signor e la signora Leclerc”. Charles ha accompagnato la frase con emoji romantiche: tre cuori rossi e un anello. Negli scatti si colgono l’amore e la complicità della coppia, oltre all’anello di fidanzamento da sogno regalato alla modella.

Seguendo i trend di stagione, Charles Leclerc ha scelto un prezioso con un grande diamante centrale rotondo, circondato da pietre più piccole. Nella prima foto della gallery, il pilota e la fidanzata baciano il loro cagnolino Leo: Alexandra, nel sorreggere l’animale, mostra l’anello di fidanzamento.

Charles Leclerc, la proposta di matrimonio

Charles Leclerc ha deciso di compiere un passo importante, mettendo per una domenica da parte le battaglie in pista. Il pilota Ferrari ha chiesto alla compagna Alexandra Saint Mleux di sposarlo in modo davvero originale: attraverso un collare personalizzato per il loro amatissimo cagnolino Leo, con incisa la frase “Papà vuole sposarti”. Una sorpresa originale che ha commosso la modella, che ha risposto affermativamente. Scorrendo la gallery di foto si vedono anche un grande cuore creato con petali rossi e adornato da candele, protagonista della romantica proposta, e un tavolo decorato con dolcetti speciali.