Alexandra Saint Mleux dopo le nozze con Leclerc arriva in Cina: l’abito è già virale

IPA Alexandra Saint Mleux nel paddock del GP di Cina

Dopo i fiori d’arancio celebrati lontano dai riflettori, Alexandra Saint Mleux torna a far parlare di sé nel modo che ormai le riesce meglio: con lo stile. La giovane moglie di Charles Leclerc è arrivata in Cina per il weekend di gara al Shanghai International Circuit e, come spesso accade quando appare nel paddock della Formula 1, bastano pochi passi per catturare l’attenzione dei fotografi. Il suo look, sofisticato e sorprendentemente coerente con il contesto, è già diventato virale tra gli appassionati di moda e di motori.

Alexandra in Cina con Leclerc: l’abito che omaggia l’eleganza orientale

Il look sfoggiato da Alexandra Saint Mleux al Shanghai International Circuit è uno di quelli che non passano inosservati, ma che allo stesso tempo non risultano mai eccessivi. La scelta cade su un abito midi blu intenso, una tonalità profonda e luminosa che cambia sfumatura alla luce del sole, quasi tra il navy e il petrolio.

La silhouette richiama chiaramente l’estetica del cheongsam, il tradizionale abito cinese reinterpretato in chiave contemporanea. Il collo alto alla coreana incornicia il viso con grande eleganza, mentre l’apertura a goccia sul décolleté alleggerisce la struttura dell’abito e aggiunge un dettaglio sensuale ma sofisticato.

Il tessuto sembra avere una consistenza leggermente satinata, con una stampa delicata che mescola motivi floreali e caratteri calligrafici orientali. Il risultato è una superficie ricca di movimento visivo, quasi come se il tessuto raccontasse una storia. Non è un semplice pattern decorativo: è un richiamo culturale che dialoga perfettamente con il luogo in cui Alexandra si trova.

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Anche la costruzione dell’abito è interessante. Il taglio segue la linea del corpo senza stringere troppo, con un punto vita leggermente definito e una gonna midi che si apre con naturalezza nel movimento. Le chiusure laterali con piccoli nodi in stile cinese aggiungono un ulteriore dettaglio sartoriale, quasi un omaggio alla tradizione del qipao.

Ai piedi, sceglie sandali minimal in vernice nera con tacco sottile. Una scelta intelligente: discreti, eleganti e perfetti per lasciare all’abito il ruolo di protagonista.

Ma uno degli elementi più curiosi del look è la borsa. Una mini bag nera decorata con una grande applicazione floreale tridimensionale, quasi scultorea. Il contrasto tra il rigore grafico dell’abito e la morbidezza della borsa crea un equilibrio interessante, dimostrando ancora una volta il suo occhio molto preciso per i dettagli.

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La nuova icona di stile del paddock di Formula 1

Negli ultimi due anni Alexandra è diventata una presenza sempre più riconoscibile nel mondo della Formula 1. Non guida una monoposto, ma il suo arrivo nel paddock è ormai atteso quasi quanto quello dei piloti.

La giovane, che ha studiato storia dell’arte e coltiva una forte passione per il mondo creativo, ha costruito lentamente un’immagine pubblica molto coerente. Non si tratta di apparizioni casuali: ogni outfit racconta qualcosa del luogo, del momento e del contesto.

Ed è proprio questa attenzione al dettaglio che l’ha trasformata in una delle figure più osservate del circuito. In poco più di un anno, il suo profilo social è cresciuto in modo impressionante, arrivando a milioni di follower. Ogni sua apparizione durante i weekend di gara viene commentata, analizzata e spesso imitata.

La moglie di Charles a collaborato con diversi brand di moda e beauty e ha dimostrato di sapersi muovere con naturalezza tra eventi mondani, paddock e red carpet. Il suo stile è sempre molto riconoscibile: linee pulite, palette eleganti, silhouette femminili ma mai eccessive.