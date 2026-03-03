Chi è Leo, il bassotto di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux

IPA Alexandra e Leo Leclerc

C’è una nuova stella che brilla nel paddock della Formula 1, e non stiamo parlando di un giovane talento dell’automobilismo o di una nuova componente aerodinamica della Ferrari. Il protagonista assoluto delle piste, che ruba la scena persino ai motori ruggenti e ai campioni del mondo, è piccolo, ha le zampe corte e un musetto irresistibile. Il suo nome è Leo, ed è il bassotto color miele che è diventato ufficialmente il membro più amato della famiglia di Charles Leclerc.

Chi è davvero Leo Leclerc

Vederlo sgambettare tra i box, tenuto con grazia al guinzaglio da Alexandra Saint Mleux, la bellissima moglie del pilota monegasco, è diventato un momento immancabile per tutti gli appassionati di motori. Leo non è solo un animale domestico; è diventato in breve tempo una vera icona di stile e di tenerezza, scatenando una pioggia di like sui social e conquistando il cuore dei tifosi della Rossa e non solo.

Con il suo manto lucido e l’aria curiosa, Leo ha affrontato il caos dei box con una flemma degna di un veterano delle piste, confermandosi il “talento” più fotografato perfino del matrimonio dei suoi proprietari. Le immagini sono comparse sul profilo Instagram di Alexandra Mleux, in cui vediamo anche le foto del matrimonio celebrato tutti insieme.

IPA

Da dove arriva Leo

Ma come è arrivato questo piccolo bassotto nella vita frenetica di un pilota di Formula 1? A raccontarlo, con un pizzico di commozione, è stato lo stesso Charles Leclerc. Il pilota ha spiegato quanto il legame con Leo sia profondo e quanto la sua presenza abbia cambiato la sua quotidianità: “Io e Leo siamo ormai inseparabili. Ho sempre amato profondamente gli animali, ma chi fa il mio mestiere sa bene che non è affatto semplice prendersi cura di un cucciolo mentre si vive una vita costantemente in viaggio, tra aerei e hotel”.

La scintilla è scoccata a Los Angeles, grazie a una fortunata coincidenza familiare. Charles e sua moglie Alexandra hanno un caro amico che vive in California e possiede proprio un bassotto. Durante un viaggio negli Stati Uniti, Charles è rimasto folgorato dalla simpatia di quel cagnolino, che si è scoperto essere, curiosamente, un “cugino” biologico del piccolo Leo. Vedendo l’esitazione e il desiderio negli occhi del pilota, l’amico ha deciso di fargli la sorpresa più bella per il suo compleanno: regalargli proprio Leo. Da quel momento, la vita nella casa monegasca non è stata più la stessa.

Un nuovo equilibrio familiare

Oggi Leo è a tutti gli effetti una parte fondamentale della famiglia Leclerc-Saint Mleux. Alexandra, sempre elegantissima e discreta, si prende cura di lui con dedizione, specialmente durante i weekend di gara dove Leo è diventato la mascotte ufficiale del team. La presenza del cucciolo sembra aver portato una nuova ondata di serenità nella vita di Charles: “Passiamo moltissimo tempo insieme”, ha confessato il pilota, sottolineando come Leo sia il compagno perfetto per staccare la spina dalle pressioni del campionato e ritrovare il calore di casa, ovunque si trovi nel mondo.

Leo non sa di essere il cane di uno dei piloti più forti del Pianeta; a lui basta una carezza di Alexandra o un gioco con Charles per essere felice. E noi, guardando le loro foto insieme, non possiamo che restare incantate da questa piccola, grande storia d’amore a quattro zampe.