Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati, l’annuncio a sorpresa

Getty Images Gigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno scelto di stupire tutti così, annunciando di essere finalmente diventati marito e moglie con un post condiviso a sorpresa su Instagram. In un mondo dove ormai (quasi) tutto viene urlato, la coppia ha scelto la via della discrezione e dell’ironia: solo un paio di fotografie e una breve frase che dice tutto.

L’annuncio a sorpresa su Instagram

“Contratto a lungo termine firmato”, ha scritto Gigio Donnarumma su Instagram. Il portierone della Nazionale ha voluto giocare con il linguaggio del calcio per dare il lieto annuncio: finalmente ha sposato la sua Alessia Elefante, la donna con cui condivide la vita ormai dal 2016.

Ogni dettaglio del loro giorno speciale parla di eleganza e spontaneità. Alessia Elefante, con il suo raffinato gusto per la moda e la bellezza, è apparsa radiosa in un completo bianco decisamente originale, con pantaloni dalle linee classiche e un mantello trasparente al posto del velo tradizionale, che lascia intravedere la lingerie. Anche Donnarumma ha scelto di rompere gli schemi del classico abito scuro, optando per un completo sartoriale colo cammello.

Le nozze arrivano come il coronamento di un percorso magico, iniziato con una proposta da vero principe azzurro avvenuta a Parigi in un hotel di lusso con vista sulla Torre Eiffel, tra petali di rosa e palloncini bianchi. Ma la vera scintilla che ha reso unico questo “Sì” è stata la presenza del piccolo Leo, il loro primo figlio nato a settembre 2024, che li ha spinti a compiere un ulteriore passo: “Non vediamo l’ora di incontrarti”, avevano scritto in un tenero post social, per annunciare la gravidanza.

La romantica storia d’amore tra Donnarumma e Alessia Elefante

Quella tra il portiere del Paris Saint-Germain e Alessia Elefante non è la solita storia da copertina, ma un legame profondo che affonda le radici nella loroc ittà d’origine. Nati entrambi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, si conoscono fin da quando erano ragazzini ma l’amore è sbocciato qualche anno dopo.

La loro relazione è iniziata ufficialmente nel 2016, crescendo passo dopo passo con la pazienza e la dedizione di chi sa che le cose belle vanno protette. Alessia Elefante, donna riservata e di grande carattere, è stata l’ancora di Donnarumma in ogni fase della sua carriera: conviventi dal 2017, lo ha sostenuto negli anni milanesi per poi seguirlo con entusiasmo nel 2021, quando il calcio lo ha portato a Parigi, città dove hanno costruito la loro famiglia.

Insieme hanno saputo affrontare e superare anche i momenti più bui, come la spaventosa esperienza della rapina subita nella loro casa parigina nel 2023. Nel tempo il loro legame è diventato sempre più solido e oggi, con la fede al dito e il loro bambino che cresce, rappresentano un esempio di straordinaria normalità.