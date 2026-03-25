Affari Tuoi non va in onda giovedì 26 marzo: cambio di programmazione Rai

IPA Stefano De Martino

Giovedì 26 marzo è previsto uno stop per Affari Tuoi, in vista della partita per la qualificazione ai Mondiali dell’Italia, che gioca contro l’Irlanda del Nord. Il game show di Rai1 non va in onda come di consueto; il programma condotto da Stefano De Martino, però, si ferma solo per un giorno, pronto a tornare a farci sorridere 24 ore dopo.

Affari Tuoi, perché non va in onda giovedì 26 marzo 2026

Per l’Italia è un momento importante: il playoff della qualificazione ai Mondiali 2026 procede con la semifinale, in cui la squadra incontra l’Irlanda del Nord (storicamente, abbiamo perso solo una volta contro di loro). La semifinale dello spareggio per accedere alla prossima edizione della Coppa del Mondo va in onda su Rai1 a partire dalle 20:30, dopo il Tg1; così salta la puntata di Affari Tuoi.

Stefano De Martino, dunque, si prende una piccolissima pausa, anche perché torna in onda già nella serata di venerdì 27 marzo, per dare poi la linea ad Antonella Clerici con The Voice Generations. Al momento il conduttore è in onda anche con Stasera tutto è possibile: la quarta puntata della dodicesima edizione è in programma per il 25 marzo su Rai2. Ma si sta preparando per la sua prossima avventura, sul palco che viene definito “difficile” per eccellenza: il Festival di Sanremo 2027.

Quando torna Affari tuoi

Ormai è un appuntamento immancabile per milioni di italiani: dopo Cinque Minuti, il programma di Bruno Vespa, Stefano De Martino torna ogni sera in onda, con al suo fianco la “spalla” Herbert Ballerina. Tra le new entry c’è anche Martina Miliddi, ex Amici, con il pacco “Ballerina”. Il programma ha avuto il suo filo da torcere, visto il successo ottenuto da Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, che si è fermato solo una volta, sempre per una partita di calcio. Affari Tuoi va in onda come di consueto da venerdì 27 marzo, a partire dalle 20:45.

Il successo di Stefano De Martino

“Faccio coming out: sono un ragazzo fortunato, lo riconosco e non ho nessun timore, né scaramanzia. Sono grato alla vita per tutte le volte che mi ha offerto delle possibilità, me le ha fatte riconoscere e cavalcare”, così aveva commentato il suo successo degli ultimi anni. Perché quando Amadeus ha salutato la Rai per approdare a Nove, in Rai hanno scelto di puntare, anche con un pizzico di coraggio, su un nome amato, ma non ancora del tutto “arrivato”. Non di certo come oggi, dopo il successo ottenuto con la prima edizione di Affari Tuoi condotta da lui.

Poi è arrivato Gerry Scotti con la sua Ruota a scombinare un po’ i piani, con un risvolto però positivo per la televisione italiana: ogni sera, l’Access Prime Time è la fascia più seguita, con milioni di persone che scelgono se lasciarsi conquistare dalle emozioni di Affari Tuoi o ripassare un po’ di cultura generale con La Ruota. Ma per De Martino, ormai, l’attenzione è tutta sul prossimo Festival, dove è atteso in veste di conduttore e di direttore artistico: l’annuncio è stato confermato da Carlo Conti, per la prima volta, durante l’ultima serata di Sanremo 2026.