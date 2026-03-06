Affari Tuoi non va in onda stasera 6 marzo: il motivo del nuovo stop di De Martino

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano De Martino

Ormai è un appuntamento fisso per gli amanti del programma tv che negli anni ha conquistato un posto d’onore nell’access prime time di Rai1: stiamo parlando di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino che non andrà in onda nella serata di venerdì 6 marzo. Il pubblico affezionato alla fortunata formula dei pacchi legati alle regioni e ai numerosi premi in palio dovrà quindi rinunciare per un giorno al suo amato format.

Una pausa che arriva comunque in un momento d’oro per Affari Tuoi che registra ogni sera ascolti record nell’eterna lotta del palinsesto tv contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e che, per una sera, è pronto a lasciare spazio ad un evento sportivo internazionale.

Affari Tuoi non va in onda il 6 marzo: i motivi dello stop

Stefano De Martino si concede una piccola pausa: venerdì 6 marzo il pubblico televisivo dovrà rinunciare, per una sera, a pacchi, regioni e siparietti divertenti con Herbert Ballerina e gli altri protagonisti del fortunato game show targato Rai: il programma di punta dell’access prime time di Rai1 si prende una piccola vacanza. Stefano De Martino e il cast di Affari Tuoi infatti non andranno in onda questa sera, lasciando il pubblico senza uno degli appuntamenti quotidiani più amati.

Lo stop temporaneo del programma di Rai1 ha però una motivazione ben precisa: come era già accaduto in occasione della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Affari Tuoi lascia il posto ad un altro importantissimo evento sportivo di portata internazionale.

Al posto del game show condotto da De Martino infatti, la Rai trasmetterà la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che verrà trasmessa in diretta dall’Arena di Verona a partire dalle ore 20:00 circa. Un evento che merita tutto lo spazio necessario e che dunque prenderà l’intera fascia dell’access prime time sconfinando anche in prima serata, almeno fino all’arrivo di Antonella Clerici con una nuova edizione di The Voice Generations.

In origine la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi sarebbe dovuta andare in onda su Rai 2, rete che ospiterà anche la messa in onda delle gare paralimpiche, ma una modifica dell’ultimo minuto ha portato la Rai a spostare l’evento su Rai1, cambiando di fatto la programmazione.

Una scelta giusta che sacrifica per una sera un pezzo da novanta del palinsesto Rai, ma che lascia spazio ad un evento che terrà gli spettatori incollati allo schermo anche nei giorni successivi con le imprese degli atleti paralimpici impegnati ciascuno nelle rispettive discipline.

Quando torna in onda Affari Tuoi

Il pubblico televisivo amante del format condotto da Stefano De Martino non deve però preoccuparsi: niente pause lunghe come è accaduto nel caso della settimana in cui è andato in onda il Festival di Sanremo. Stavolta la pausa di Affari Tuoi sarà veramente breve e durerà giusto il tempo di lasciare spazio venerdì 6 marzo all’apertura delle Paralimpiadi, salvo ulteriori decisioni dell’ultimo minuto in casa Rai.

Dunque salvo ulteriori variazioni Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda sabato 7 marzo sfidando nuovamente Gerry Scotti e Samira Lui nella loro fortunata La Ruota della fortuna e riprendendo il proprio posto nell’access prime time di Rai1 per la gioia di tutti i fan del programma.