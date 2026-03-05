La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scherza sulla Rai. Il colpo di scena finale cambia tutto

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui a "La Ruota della Fortuna"

Gerry Scotti torna nella serata di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: anche giovedì 5 marzo il programma non lascia gli spettatori senza un irresistibile mix di gioco, battute e piccoli imprevisti.

Tra i concorrenti in gara ci sono la campionessa Martina, pronta a difendere il titolo, e gli sfidanti Salvatore da Messina e Anna da Brescia. Ma prima ancora che la partita entri davvero nel vivo, è un siparietto tra Gerry Scotti e Samira a prendersi la scena, con una battuta del conduttore che tira in ballo perfino la Rai.

Poi spazio al gioco: tra Bancarotta, tabelloni difficili e qualche momento di tensione, la partita arriva fino alla Ruota delle Meraviglie, dove nel finale non manca il colpo di scena.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry scherza con Samira sulla Rai

Se l’access prime time è da sempre uno dei campi di battaglia più accesi della tv italiana tra Rai e Mediaset, La Ruota della Fortuna non manca l’occasione per scherzarci su.

La partita, dopo la discesa di Samira dalle scale con un completo bianco composto da top e gonna, entra subito nel vivo. Dopo il round del Giramondo, vinto da Salvatore, è il momento della Cruciruota.

Il tema è Giappone, ma il tabellone diventa subito l’occasione per un nuovo siparietto tra Gerry Scotti e Samira.

“Sto dando uno sguardo al tabellone. Purtroppo leggo questa notizia: Sam andrà alla Rai”, scherza il conduttore. Il riferimento è proprio alle parole presenti nella griglia, dove compaiono già alcune lettere: “Sam” e “Rai”, separate da un’altra parola ancora da completare.

Samira allora commenta divertita: “Non ci avevo fatto caso, manca una lettera in mezzo”.

Ma Gerry Scotti continua a giocare sulla rivalità televisiva: “È da un po’ che ti hanno messo gli occhi addosso. Fai le tue scelte, non badare a me. Io starò qui solo come un poveraccio”.

Ma Samira prova a rassicurarlo: “Non mi dica così”. E il conduttore, senza perdere il sorriso, rilancia subito la battuta: “Sennò? Ci vai lo stesso“.

Colpo di scena alla Ruota delle Meraviglie

La partita prosegue in modo combattuto e con alcuni momenti anche piuttosto sfortunati. I Bancarotta si alternano sul tabellone e, giro dopo giro, i concorrenti vedono svanire parte dei loro bottini.

Al momento dell’Ultimo Round, però, è Salvatore a trovare la risposta vincente. Il concorrente conquista così 7.400 euro e si aggiudica il titolo di campione.

Per lui arriva quindi il momento più atteso della puntata: quello della Ruota delle Meraviglie, il gioco finale che può davvero cambiare le sorti di tutta la partita.

Il tema scelto per i tre tabelloni è Festival, ma l’emozione, si sa, gioca brutti scherzi. Nel primo tabellone il concorrente nomina alcune lettere già presenti e non riesce a indovinare la frase.

Anche la seconda busta si colora di rosso. Gerry Scotti prova a incoraggiarlo e a stemperare la tensione, ma non basta: una dopo l’altra, le buste diventano tutte rosse, impedendogli di portarsi a casa il bottino in denaro.

La fortuna però, si sa, può cambiare all’improvviso. Dentro una delle buste c’è infatti la crociera, un premio che Salvatore riesce comunque a conquistare.

E il pensiero, nella commozione, va subito alla famiglia: il concorrente decide infatti di regalarla ai suoi genitori per festeggiare i loro 50 anni di matrimonio.