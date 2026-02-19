La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa una “strana” domanda a Gerry. In studio un volto Rai

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

L’access prime time di Canale 5 torna ad accendersi con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Nella serata di giovedì 19 febbraio Gerry Scotti guida ancora una volta il gioco tra tabelloni, musica e momenti di leggerezza accanto a Samira Lui, ormai presenza imprescindibile dello show.

In studio, grandi colpi di scena. Si nota una presenza insolita per il contesto Mediaset: Un volto familiare della televisione Rai. E tra una manche e l’altra, la puntata regala uno dei tipici siparietti a cui la coppia Scotti-Lui ci ha abituati: una semplice domanda di Samira sorprende Gerry e accende l’ironia dello studio.

La domanda “strana” di Samira che spiazza Gerry

La serata del 19 febbraio scorre nel clima leggero che da sempre accompagna La Ruota della Fortuna tra musica, pubblico e quella sensazione di festa che rende lo studio uno dei più riconoscibili dell’access prime time. Tra gli spettatori spunta anche un volto familiare della tv: la nutrizionista Evelina Flachi, presenza insolita per Canale5 ma perfettamente integrata nell’atmosfera conviviale della puntata.

Gerry, nel salutarla, fa notare che lei è parte della concorrenza Rai, ma la coinvolge affettuosamente dicendo che segue spesso i suoi consigli in fatto di nutrizione.

Al centro della gara, però, ci sono i concorrenti. Marco, pizzaiolo e campione in carica, è determinato a difendere il titolo contro gli sfidanti Valentina e Roberto. Le manche si susseguono senza strappi, riportando il programma nel suo ritmo più classico.

Nel Giramondo è Valentina a distinguersi indovinando il significato di “Cheque”, termine dall’Honduras, mentre il Cruciruota torna nelle mani del campione. Anche il round musicale mantiene lo stesso equilibrio, con un tabellone dedicato a due icone della musica italiana, Riccardo Cocciante e Mina.

Ed è proprio durante questo momento che la puntata regala uno dei suoi siparietti più spontanei. Mentre canta Questione di feeling insieme ai Fortuna Five, Gerry scherza sul titolo della canzone e racconta: “C’è un negozio sotto casa mia che si chiama ‘Questione di peeling’”.

Samira lo ascolta, sorride e poi, con naturalezza disarmante, gli fa una domanda tanto semplice quanto inaspettata: “Lei lo fa?”. Il conduttore resta spiazzato per un attimo e risponde visibilmente imbarazzato: “Ma può chiedermi se lo faccio? No”.

Roberto sfida la Ruota delle Meraviglie

Dopo una gara sorprendentemente equilibrata in cui tutti e tre i concorrenti riescono a difendersi con bottini non scontati, è Roberto a emergere sul finale. Il concorrente chiude la gara con un bottino di 24.300 euro, guadagnandosi l’accesso alla Ruota delle Meraviglie, il momento più atteso della serata in cui la fortuna può cambiare davvero le carte in tavola.

Il tema dei tre indovinelli è Iceberg: Roberto non riesce a indovinare il primo tabellone, ma questo non ferma la sua determinazione. Con intuito e velocità riesce a indovinare gli altri tabelloni: le ultime due buste si colorano di verde dandogli la possibilità di scegliere cosa aprire.

Alla fine, oltre al contenuto della busta scelta (solo 100 euro), Roberto riesce a portarsi a casa la crociera che si nascondeva sotto la prima busta verde: premi che si aggiungono al gruzzolo vinto nel corso della puntata.