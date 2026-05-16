Verissimo, anticipazioni del 16 maggio: arrivano Arisa e i finalisti di Amici

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Silvia Toffanin

Torna sabato 16 maggio il consueto appuntamento con Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin volti celebri del piccolo schermo, sportivi e artisti della canzone condivideranno le proprie storie: nella puntata di oggi, arriveranno i finalisti del talent Amici e la cantante Arisa. Ma ci sarà spazio anche per i racconti di Diego Maradona Jr e Mara Maionchi.

Verissimo, spazio ad Arisa e Mara Maionchi

La puntata di Verissimo del 16 maggio si aprirà con un’intervista a cuore aperto di Arisa. La cantante, che sta vivendo un momento professionale molto felice, ha da poco pubblicato il nuovo singolo Rugiada, nel cui videoclip si mostra bellissima e sensibilmente dimagrita. Proprio in merito al suo cambiamento estetico, Arisa aveva risposto ai detrattori rispedendo al mittente l’accusa di aver utilizzato il farmaco Ozempic: tornerà sul dibattito anche nel salotto di Silvia Toffanin?

Arriverà nel popolare talk show di Canale 5 anche Mara Maionchi, che racconterà la sua ultima avventura. La famosa produttrice discografica ha infatti scritto insieme a Manuela Mellini il libro “Dove ho lasciato le chiavi?” – Giochi e attività per allenare la memoria, circa 200 pagine di giochi, passatempi e attività per allenare diverse aree del cervello.

Verissimo, arrivano i finalisti di Amici

In attesa della finalissima di Amici, prevista per domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5, Silvia Toffanin accoglierà a Verissimo i sei finalisti del programma. Con lei ci saranno i tre cantanti Angie, Elena e Lorenzo e i ballerini Alessio, Nicola ed Emiliano.

Giunto alla 25esima edizione, il talent condotto da Maria De Filippi vedrà trionfare solo uno degli allievi rimasti nella scuola per volontà dei giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Con l’ingresso del televoto, tuttavia, nulla sembra ancora deciso. Chi raccoglierà il testimone di Daniele Doria? Le scommesse, come sempre in queste occasioni, sono aperte.

Verissimo, in studio anche De Gregorio e Maradona jr

Infine, per la prima volta nel salotto di Verissimo ci sarà la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, in libreria con La cura. L’opera, in parte ispirata all’esperienza autobiografica del tumore al seno vissuta dall’autrice, racconta come prendersi cura degli altri sia l’unico modo per prendersi cura di sé. Firma storica di La Repubblica, Concita si aprirà sui momenti salienti della sua vita professionale e privata, offrendo un ritratto inedito di sé.

Dopo la riapertura, lo scorso 14 aprile, del processo per la morte di suo padre, Diego Armando Maradona Junior affida ai microfoni di Canale 5 la sua richiesta di giustizia. Il ragazzo, infatti, ha sempre sostenuto che il decesso potesse essere evitato, e ha ribadito in più occasioni la sua volontà di arrivare in fondo alla questione.

Dove e quando vedere Verissimo

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 16 maggio in diretta su Canale5 a partire dalle 16.30, dopo il consueto appuntamento con La forza di una donna, oppure in streaming su Mediaset Infinity dove resterà a disposizione anche nei giorni successivi. Clip e momenti salienti saranno visibili anche sui canali social del programma dove si potrà intervenire lasciando il proprio commento o un semplice like.