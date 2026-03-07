Anticipazioni Verissimo del 7 marzo, arrivano Michele Bravi e Manuela Arcuri

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Torna sabato 7 marzo il consueto appuntamento con Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin volti celebri del piccolo schermo, sportivi e artisti della canzone condivideranno le proprie storie: nella puntata di oggi, spazio a Manuela Arcuri, Michele Bravi e Paolo Del Debbio. Ma arriveranno anche Bonolis Jr e i due pattinatori delle Olimpiadi di Milano Cortina Sara Conti e Niccolò Macii.

Verissimo, da Sanremo arriva Michele Bravi

Tra gli ospiti più attesi della puntata di Verissimo del 7 marzo c’è sicuramente Michele Bravi. L’artista, reduce dall’esperienza sanremese con il brano Prima o poi, si racconterà a 360 gradi tra carriera e vita privata. Proprio parlando di amore, il cantautore si era definito fluido: “Mi sono innamorato. Una storia molto particolare con un ragazzo che fa il regista, molto diverso da me. È durata due anni. Io ho incontrato una persona che mi ha emozionato, che fosse un ragazzo è del tutto irrilevante: in futuro potrebbe succedermi anche con una ragazza”, aveva raccontato qualche anno fa a Vanity Fair.

Verissimo, la nuova vita di Manuela Arcuri

Volto amatissimo delle fiction di Mediaset, Manuela Arcuri aprirà il suo cuore a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 7 marzo. L’attrice laziale racconterà del difficile momento vissuto dopo la separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, con cui faceva coppia dal 2010 e da cui ha avuto il figlio Mattia nel 2014.

Nonostante si fosse parlato di un riavvicinamento tra i due, Manuela non sembrerebbe essere tornata sui suoi passi, e potrebbe rivelare proprio nel programma di Canale 5 le motivazioni alla base dell’addio.

Al centro dell’intervista ritratto, invece, ci sarà Paolo Del Debbio saggista e conduttore della trasmissione Dritto e rovescio che traccerà un bilancio delle sue esperienze di vita.

Verissimo, le storie d’amore della puntata

Per la prima volta sul piccolo schermo, Davide Bonolis, figlio del conduttore Paolo, racconterà dell’amore con la fidanzata Martina Dotti. I due fanno coppia da alcuni anni, e sono più che affiatati: se lui preferisce lo sport agli studi televisi lei, popolare influencer, ha debuttato nello show Avanti un altro nei panni di Conduttrice a “bordocampo“, facendo domande a stampo sportivo ai concorrenti.

Dalle Olimpiadi di Milano-Cortina arriveranno invece i pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii, che condivideranno con Silvia Toffanin alcuni particolari della loro relazione fatta di disciplina, allenamenti e anche una passata storia d’amore: “Tutti ci fanno i complimenti, quasi sempre se si rompe il rapporto d’amore si rompe anche quello artistico; invece mi sento di darmi e di dare a Niccolò una pacca sulla spalla e farci i complimenti perché abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a ritrovare la giusta sintonia. È stato difficilissimo”, ha raccontato lei.

Quando e dove vedere Verissimo

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 7 marzo in diretta su Canale5 a partire dalle 16.30, dopo il consueto appuntamento con La forza di una donna, oppure in streaming su Mediaset Infinity dove resterà a disposizione anche nei giorni successivi. Clip e momenti salienti saranno visibili anche sui canali social del programma dove si potrà intervenire lasciando il proprio commento o un semplice like.