Manuela Arcuri a Verissimo conferma la separazione dal marito: “Tradita dalle amiche”

Dopo mesi di indiscrezioni e voci di corridoio, Manuela Arcuri ha ufficialmente confermato la separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco. L’attrice ha scelto Verissimo per raccontare la fine del suo matrimonio e fare chiarezza sulla sua vita privata. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, è apparsa calma e composta e ha spiegato tutte le ragioni che l’hanno portata a questa decisione.

Manuela Arcuri a Verissimo: “Mi sono separata”

“È stato difficile”, con queste parole Manuela Arcuri ha esordito a Verissimo, parlando per la prima volta della rottura con Giovanni Di Gianfrancesco. La storia d’amore più lunga della sua vita, durata oltre quattordici anni e culminata con la nascita del figlio Mattia, che sogna di diventare un attore come la sua celebre mamma.

“Abbiamo preso questa decisione perché purtroppo le cose nella vita cambiano – ha spiegato l’Arcuri a Silvia Toffanin – Io non me lo sarei mai immaginato, ho sempre creduto nella famiglia, nell’amore. Ho genitori separati e non avrei mai voluto far vivere a Mattia questo dolore ma purtroppo è successo”.

A portare all’addio, stando a quanto rivelato in tv da Manuela, sono state le incomprensioni e le mancanze di attenzioni. “Io e Giovanni ci siamo allontanati, ci siamo distratti e non abbiamo più alimentato la coppia. Mancavano quelle attenzioni di cui entrambi avevamo bisogno, ci siamo dati per scontati. E quando dai per scontato un po’ tutto è l’inizio della fine”.

Manuela Arcuri ha chiarito che non ci sono stati tradimenti o terze persone ma semplicemente “non ci siamo resi conto che la situazione ci stava sfuggendo di mano. Eravamo più amici e genitori che moglie e marito. È stato un errore non averne parlato subito, quando abbiamo iniziato a sentirci distanti, siamo andati avanti come se nulla fosse. Ho capito che bisogna parlare quando ci sono dei problemi”.

La 49enne ha però ammesso che nel bel mezzo della separazione è stata tradita da un gruppo di amici, quello con cui era solita uscire insieme al marito quando il matrimonio era ancora solido. “A delle amiche del gruppo ho raccontato della crisi e loro si sono avvicinate a Giovanni. Mi hanno tradito, non si sono rivelate delle amiche. Anche gli amici uomini si sono allontanati quando hanno capito che non c’era più la situazione di prima.

Rassegnata ma più consapevole, Manuela ha dunque ribadito a Verissimo: “È in questi momenti di difficoltà che capisci chi ha intorno. Sono stata pugnalata alle spalle e questo mi ha ferito tantissimo”.

Il rapporto oggi tra Manuela Arcuri e l’ex marito

Nonostante il dolore per la separazione, Manuela Arcuri e l’ormai ex marito hanno saputo costruire con pazienza e fiducia un nuovo rapporto: “Ora si è trasformato, ci vogliamo un gran bene, cerchiamo di fare il possibile affinché a Mattia non manca nulla”.

E per questo di recente non hanno avuto problemi a concedersi una vacanza a Dubai insieme al loro bambino.

Ma ad oggi l’attrice di Latina non crede più nell’amore: “Sono disillusa, non ci penso. Preferisco pensare a me stessa, al mio lavoro e a Mattia. Il resto si vedrà”.

