Manuela Arcuri, a Le Iene il monologo contro l’amica dopo l’addio al marito

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Dopo aver confermato la fine della relazione con Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri torna a mettere i puntini sulle i. Ospite a Le Iene, l’attrice si è lasciata andare a un monologo dal sapore di sfogo.

Non tanto per chiarire cosa sia successo con quello che è stato il suo compagno di vita, quanto per mandare un messaggio diretto a un’amica che, proprio in uno dei momenti più difficili, sembra averle voltato le spalle.

Manuela Arcuri, lo sfogo sull’amica nel monologo a “Le Iene”

“Nella vita di ognuno di noi arriva un momento in cui capisci che da solo non ce la farai. Un momento in cui senti il bisogno di chiedere aiuto, di avere un’amica che ti consigli e che ti sostenga quando senti che ti tremano le gambe”.

Inizia così il monologo di Manuela Arcuri. Pochi secondi in cui l’attrice, dopo aver ufficializzato la separazione dal marito, sceglie di prendersi uno spazio per raccontare la delusione e la tristezza vissute in uno dei momenti più complicati della sua vita.

Ma il punto, fin da subito, non è la fine della relazione. Il vero destinatario dello sfogo, andato in onda a Le Iene, è un altro: un’amica che, nel momento del bisogno, non ha saputo (o forse voluto) esserci davvero.

“Ora immaginate che quell’amica vi tradisca. A me è successo. Proprio la persona a cui avevo svelato ogni mio segreto, tutte le mie ansie e tutte le mie paure. E proprio lei ha deciso di farmi del male”, continua Manuela.

Un dolore che ha lasciato il segno e incrinato la fiducia. “Ho vissuto quel tradimento come una perdita, un lutto, un delirio in cui continuavo a chiedermi: perché, ma perché? Non ho mai trovato una risposta, un senso. E tante volte ho sognato di restituire tutto il dolore che avevo provato. Poi però mi sono guardata allo specchio e mi sono ricordata di essere migliore di lei. E che quel tradimento è servito per farmi capire chi fosse veramente”.

Ed è proprio quando il dolore lascia spazio alla consapevolezza che arriva la stoccata finale: “Mia cara amica forse non ci crederai ma io oggi mi sento più forte di prima. Sono di nuovo pronta a fidarmi, a credere ancora e a ricominciare. Perdonare? Forse un amore si può perdonare, ma un’amica mai. Soprattutto se cerca di rubarti il marito“.

Manuela Arcuri e la fine dell’amore con Giovanni Di Gianfrancesco

Negli ultimi mesi si è parlato molto della crisi tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. A confermare la separazione era stata la stessa attrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, chiarendo subito un punto: la fine del loro matrimonio, dopo anni insieme e una vita da genitori, non ha mai avuto a che fare con tradimenti di coppia.

Eppure, anche in quell’occasione, Arcuri aveva lasciato intendere che il vero dolore arrivava da altrove. A ferirla, infatti, sarebbero stati proprio gli affetti più vicini, alcune amiche di cui si fidava.

“Ho raccontato della crisi e loro si sono avvicinate a Giovanni. Mi hanno tradito. Anche gli amici uomini si sono allontanati quando hanno capito che non c’era più la situazione di prima”. Oggi la priorità è una sola: ritrovare serenità, anche per il figlio, lasciando fuori chi non ha saputo sostenerla.

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